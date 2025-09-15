‘부정거래 의혹’ 방시혁, 오늘(15일) 첫 경찰 출석

방시혁 하이브 의장. 뉴시스

경찰이 15일 사기적 부정거래 혐의를 받는 방시혁 하이브 의장을 첫 소환 조사한다.

이날 서울경찰청 금융범죄수사대에 따르면 방 의장은 오전 마포청사로 소환된다. 공개 출석 원칙에 따라 방 의장은 취재진의 포토라인을 지날 것으로 보인다.

방 의장은 하이브 상장 전인 2019년 투자자들에게 기업공개(IPO) 계획이 지연될 것처럼 속인 뒤 하이브 임원들이 설립한 사모펀드가 세운 특수목적법인(SPC)에 지분을 팔게 한 혐의(사기적 부정거래)를 받고 있다.

방 의장은 2019년 하이브 상장 전 기존 주주로부터 주식을 매수하는 과정에서 당시 하이브가 상장 준비를 진행하고 있었음에도 마치 상장이 지연될 것처럼 기존 주주를 기망한 혐의를 받는다.

당시 기업공개(IPO) 계획이 없다고 속인 뒤 하이브 임원이 출자해 설립한 사모펀드의 특수목적법인(SPC)에 주주들이 보유 중인 주식을 매각하게 했다. 해당 사모펀드는 하이브가 상장한 뒤 보유 주식을 매각했고, 주주 간 계약에 따라 하이브 최대주주인 방 의장은 매각 차익의 30%인 1900억원의 이익을 취득한 것으로 전해졌다.

앞서 경찰은 지난 6월30일 서울 영등포구 한국거래소를 압수수색했으며, 하이브의 주식 거래와 상장심사와 관련된 자료를 확보했다. 7월24일엔 용산구 하이브 사옥을 압수수색했다.

방 의장의 고의성과 투자자 피해 간 인과관계가 향후 수사와 재판의 핵심이 될 전망이다. 방 의장이 기존 주주들을 속인 것이 인정된다면 자본시장법상 사기적 부정거래에 해당한다. 법적으로 문제가 없더라도 다수의 소액 투자자들에게 손해를 입힌 윤리적 책임은 불가피하다는 지적이 제기된다.

이와 별도로 검찰의 수사 지휘를 받는 금융감독원 특별사법경찰관도 방 의장의 부정거래 의혹을 조사하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

