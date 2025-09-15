웬디 ‘세룰리안 버지’, 국외 차트 장악…아이튠즈 16개 지역 1위

가수 웬디. 어센드 제공

아티스트 웬디가 컴백 첫 주 뜨거운 반응을 얻으며 화려한 귀환을 알렸다. 지난 10일 미니 3집 ‘세룰리안 버지(Cerulean Verge)’를 발매한 후 앨범 차트뿐만 아니라 다양한 방송과 웹 예능에서 존재감을 드러냈다.

15일 소속사 어센드에 따르면 웬디의 세룰리안 버지는 발매 이후 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 과테말라, 대만, 말레이시아, 멕시코, 베트남, 브라질, 브루나이, 슬로베니아, 싱가포르, 이탈리아, 인도네시아, 칠레, 태국, 페루, 필리핀, 홍콩 등 16개 지역 1위를 차지했다. 또한 애플뮤직 톱 앨범 차트에서는 마카오, 중국, 튀르키예 등을 포함한 9개 지역에서 톱 10에 진입하며 글로벌한 인기를 입증했다.

방송 활동도 다양하게 이어가고 있다. 그는 Mnet 엠카운트다운, KBS2 뮤직뱅크, MBC 쇼! 음악중심, SBS 인기가요, KBS2 더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담, 살림하는 남자들 시즌2 등 다양한 방송을 통해 뛰어난 퍼포먼스와 통통 튀는 입담을 보여줬다. 동네스타K쇼, 용타로 등 웹 예능에서도 솔직 담백한 토크로 시청자들에게 유쾌한 웃음을 선사하며 다방면에서 종횡무진 활약했다.

웬디는 세룰리안 버지를 발매한 뒤 활발히 활동 중이다. 세룰리안 버지는 새로운 세계로 나아가는 과정에서의 두려움과 설렘, 방황과 확신의 감정을 솔직하게 담아낸 앨범으로, 타이틀 곡 썬키스(Sunkiss)는 자신만의 색을 찾아가는 순간의 두근거림과 떨림을 가사에 녹여 색다름을 더했다.

이밖에도 웬디는 오는 20일과 21일 서울 중구 장충체육관에서 첫 월드 투어 ‘위얼라이브(W:EALIVE)’의 시작을 알리며 글로벌 행보에 박차를 가할 예정이다. 총 15개 도시, 17회 공연을 통해 글로벌 팬들과 만나 소통한다.

