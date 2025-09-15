불안함 이겨냈다… “뛰면서 감각 살아나” 우상혁, 16일 세계선수권 결선서 정상 도전

사진=AP/뉴시스

우상혁(용인시청)이 2025 도쿄 세계육상선수권 남자 높이뛰기 결선에 진출했다.

한국 육상 최초 실외 세계선수권대회 정상을 정조준한다. 우상혁은 지난 14일 일본 도쿄 국립경기장에서 끝난 이번 대회 남자 높이뛰기 예선에 출전, 2ｍ25를 넘어 3위를 마크하며 결선 무대에 자신의 이름을 올렸다.

‘스마일 점퍼’가 부상을 털어내고 훨훨 날았다. 우상혁에게 있어 종아리 부상 여파로 지난 7월12일 모나코 다이아몬드리그 이후 두 달여 만에 치른 실전 경기였다. 첫 시기는 2m16에서 실패했다. 그러나 2차 시기에서 넘었고, 이후 2m21과 2m25는 모두 1차 시기에서 성공했다.

2020 도쿄 올림픽 금메달리스트인 무타즈 에사 바르심(카타르)은 발 부상으로 이번 대회에 불참했다. 이 대회 디펜딩 챔피언인 장마르코 탬베리(이탈리아)는 2ｍ16를 기록, 공동 22위로 예선 탈락했다.

이에 우상혁이 해미시 커(뉴질랜드)와 우승 경쟁을 두고 치열한 경쟁을 펼칠 것으로 점쳐진다. 커는 2024 파리 올림픽 금메달리스트다. 이번 대회에선 예선서 2m25를 2차 시기에 넘어 공동 5위에 올랐다.

대회 결선은 오는 16일 열리며 13명의 결선 진출 선수가 같은 조건에서 재차 경쟁한다.

우상혁은 경기 뒤 대한육상연맹을 통해 “부상으로 기술 훈련이 부족해 불안하게 출발했지만, 뛰면서 감각이 살아나 좋은 결과가 나온 것 같다”며 “응원해주신 모든 분들께 감사드리며, 화요일 결선에서 더 좋은 모습을 보여드리겠다”며 각오를 다졌다.

