한 경기 위해 재활까지 한 박지성, 강렬한 말 한마디 “지고 싶지 않은 마음은 똑같다”

“지고 싶지 않은 마음은 우리가 똑같습니다.”
‘산소 탱크’ 박지성이 마음껏 뛰었다. 경기에 출전하기 위해 성치 않은 무릎을 가지고도 1년 가까이 몸을 만들었다. 공격포인트와 상관없이 그라운드에 감동을 안겼다.
박지성은 14일 서울월드컵경기장에서 열린 ‘2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작’에서 ‘FC스피어’ 소속으로 뛰었다. 현역 시절 공수에서 핵심이었던 박지성은 이날도 두 가지 역할을 가리지 않고 힘껏 소화했다.
박지성은 지난해 아이콘매치에도 출전했다. 다만 선수가 아니라 코치였다. 고질적인 무릎 부상 때문에 5분여를 뛴 게 전부였다. 결국 이번 대회를 위해 긴 시간 준비했고 결국 6만여 팬들 앞에서 경기를 뛰었다.
경기 뒤 만난 박지성은 자신의 출전에 대해 담담하게 말했다. 그는 ‘재활까지 했는데 이 경기가 친선 경기 이상의 어떤 의미가 있나’는 질문에 “모든 프로 선수들이 마찬가지일 것”이라며 “특히 이런 경기에서 지고 싶지 않은 마음은 우리가 똑같다. 이기기 위해 많은 노력을 했던 것 같다”고 전했다.
그러면서 “결과보다 과정에 대해 더 만족해야 하는 상황이다. 즐겁게 서로 좋은 경기를 했다. 그걸로 충분히 좋은 경기였다”고 힘줘 말했다.
박지성은 이날 현역 시절 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드에서 뛴 웨인 루니와 오랜만에 호흡을 맞췄다. 박지성은 “훈련 때도 상대로도 만나기도 했다”며 “은퇴를 하고 경기장에서 경기를 하는 것 자체가 예전 기분을 되돌리는 것 같았다. 추억에 젖는, 선수 시절의 느낌을 조금이나마 느낄 수 있어서 즐거웠다”고 미소지었다.
그러면서 “정말 오랜만에 상암에서 경기에 나섰다. 다행히 많은 팬들이 즐겁게 보신 것 같아서 만족한다”고 강조했다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]