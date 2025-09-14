[시승기] 토요타 필살기 나왔다…파워까지 갖춘 프리우스

하이브리드의 대명사 프리우스가 새롭게 변신했다. 1997년 첫 출시 이후 친환경차의 상징으로 군림한 프리우스는 이번 신형 모델을 통해 한층 진화했다. 전통적인 강점이었던 연비와 친환경성을 지키면서도, 디자인과 주행 성능, 편의 사양까지 전방위로 개선한 것이다. 특히 이번에 새롭게 추가된 26년형 프리우스 HEV AWD XLE 모델은 기존의 이미지에 신뢰감 넘치는 주행 안정성을 더했다.

◆연비의 교과서에서…다부진 사륜까지 마스터

신형 프리우스는 낮고 넓어진 차체 비율을 통해 보다 역동적인 외관을 갖췄다. 삼각형을 모티프로 한 기존의 다소 과감한 디자인에서 벗어나 매끈하면서도 스포티한 실루엣을 구현했다. 실내는 심플함과 직관성을 중시했다. 디지털 계기판과 대형 중앙 디스플레이가 조화를 이루며 운전자가 필요한 정보를 보다 쉽게 확인할 수 있도록 배치됐다. 하이브리드 시스템도 진일보했다. 기존 대비 모터 출력과 효율을 개선해 도심과 고속 주행 모두에서 더욱 자연스러운 가속을 제공한다. 다소 과격한 운행에도 기대 이상의 연비를 나타내며 하이브리드 계열 터줏대감다운 면모를 선보였다.

최근 진행된 시승회는 잠실 커넥트투를 출발해 용인에서 운전자를 교대하고, 이천에서 다시 2륜 모델로 갈아타 서울로 돌아오는 여정이었다. 도심을 빠져나와 고속도로에 진입하자 AWD 모델의 장점이 뚜렷하게 드러났다. 저속에서는 뒷바퀴까지 힘을 나눠주는 전자식 사륜 시스템 덕분에 출발이 안정적이었고 고속 주행에서도 차체 흔들림 없이 노면을 꽉 움켜쥐는 느낌이 인상적이었다.

◆폭발적인 힘을 얻다

프리우스 하면 보통 ‘연비의 아이콘’으로만 알려져 있다. 그러나 이번 AWD 모델은 달랐다. 가속 페달을 깊숙히 밟자 전기 모터와 엔진이 조화를 이루며 망설임 없는 치고 나가는 힘을 뿜어냈다. 오르막 구간에서도 힘이 부족하다는 느낌이 전혀 없이 차체 전반에 힘을 이끌었다. 하이브리드 특유의 부드러운 가속에 더해 ‘밀어주는 듯한’ 힘이 가미돼 달리는 재미까지 잡았다.

2륜 모델로 갈아타자 프리우스의 본래 이미지가 다시 떠올랐다. 여전히 뛰어난 연비와 정숙성은 강점이지만 고속에서의 안정감과 노면 대응력은 확실히 AWD 쪽이 우위였다. 눈길이나 빗길 같은 악천후 상황이라면 두 모델의 차이는 더 크게 벌어질 것이다. 결국 2륜 모델은 효율 극대화, AWD 모델은 안정성과 다재다능함이라는 매력을 지닌 셈이다.

◆시장 속 필살기

요즘 글로벌 자동차 시장은 SUV와 대형화 흐름이 강하다. 차체는 점점 커지지만 효율이나 실용성은 종종 뒷전으로 밀려난다. 그러나 신형 프리우스 AWD는 이와 다른 길을 간다. 굳이 쓸모없이 덩치만 키우지 않고 필요한 힘과 안정감을 절묘하게 담아낸 토요타의 필살기 같은 모델이다. 하이브리드 본연의 경제성을 유지하면서도 운전자에게 확실한 만족감을 주는 주행 성능을 갖췄다. 이날 다소 터프한 운전을 펼쳤음에도 최종 연비는 19.8㎞/ℓ 를 기록했다. 역시는 역시였다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]