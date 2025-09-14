아스널 레전드 뱅거 감독 “최고의 22명으로 경기를 했다”

벵거 감독. 사진=김두홍 기자

“흥미로운 경기였습니다.”

14일 서울월드컵경기장에서 열린 ‘2025 아이콘매치: 창의 귀환, 반격의 시작’에서 ‘FC스피어’를 이끈 아르센 벵거 감독은 세계적인 스타 출신 선수들과 함께 경기를 치른 것에 만족했다.

벵거 감독은 이날 경기를 마친 뒤 “최고의 22명이 임했다. 조금 지루한 부분이 있었지만 저희도 마찬가지로 잘 싸웠다고 생각한다. 상대팀에 축하한다. 다음에 기회가 온다면 이기겠다”고 전했다. FC스피어는 이날 ‘실드 유나이티드’에 1-2로 패했다. FC스피어의 웨인 루니가 선제골을 넣었으나 실드 유나이티드의 마이콘, 박주호가 연속골을 터뜨렸다.

하지만 벵거 감독에 대한 인기만큼은 컸다. 그는 아스널의 전성기를 이끌었다. 뱅거 감독은 “오늘 경기에 참석해 준 아스널 팬들에게 감사하다고 전하고 싶다”며 “저는 아스널에 있는 동안 훌륭한 선수들 덕분에 창의적인 플레이를 펼칠 수 있었다”고 했다.

벵거 감독은 “오늘 뛴 선수들 중 현역 시절 써보고 싶었던 선수가 있었냐”는 질문에 “좋은 질문”이라고 엄지를 치켜세웠다. 그는 “당연히 저도 벤치에서 그런 생각을 했다. 아스널에서 뛰었던 선수들을 볼 수 있어서 좋았다. 나열하기 어렵다. 호나우지뉴처럼 세계적인 선수들과 함께 해서 영광이다”라고 힘줘 말했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

