[SW포토]골 넣고 축하받는 박주호

실드 유나이티드 박주호(가운데)가 14일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 2025 넥슨 아이콘매치 FC 스피어와의 경기에서 골을 넣고 동료들의 축하를 받고 있다. 서울월드컵=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]