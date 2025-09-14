DJ로 변신한 임영웅…흥 돋우는 ‘ULSSIGU’

가수 임영웅이 팬들을 위해 특별한 선물을 준비했다.

14일 오후 임영웅 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 정규 앨범 ‘IM HERO 2’의 수록곡 ‘ULSSIGU’(얼씨구) 뮤직비디오 티저가 공개됐다.

15일 뮤직비디오가 공개되는 ‘ULSSIGU’는 임영웅이 작사에 참여한 곡이다. 홈파티장으로 들어가는 임영웅의 모습으로 시작되는 티저는 DJ로 변신한 임영웅과 신나게 홈파티를 즐기는 사람들이 보는 이들의 흥을 높인다.

LP판으로 현실과 파티가 이어지는 장면은 본편에 대한 궁금증을 더한다. 올블랙 슈트 등 다양한 스타일을 완벽하게 소화한 임영웅의 비주얼도 돋보인다.

새 노래 티저 공개만으로 대중의 관심을 받고 있는 임영웅은 현재 정규 2집 ‘IM HERO 2’를 발표, 음원 공개와 동시에 타이틀곡 ‘순간을 영원처럼’을 비롯해 수록곡들을 음원차트 상위권에 줄 세우고 있다.

컴백 활동에 이어 전국투어 콘서트도 개최한다. 오는 10월 17일부터 19일까지 송도컨벤시아에서 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’ 인천 콘서트가 시작된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

