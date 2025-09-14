[SW포토]이영표에 걸려 넘어지는 호나우지뉴

FC 스피어 호나우지뉴(아래)가 14일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 2025 넥슨 아이콘매치 실드 유나이티드와의 경기에서 이영표의 반칙으로 넘어지고 있다. 서울월드컵=김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

