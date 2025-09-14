“하늘에도 캐럿이” 세븐틴, 핑크빛 하늘도 축복한 ‘NEW_’ [SW현장]

그룹 세븐틴이 3만여 관중의 환호 속에 새 월드투어 ‘뉴_’의 출발을 알렸다.

14일 인천아시아드주경기장에서 ‘세븐틴 월드투어 [뉴_](SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_])’의 마지막 마지막 날 공연이 열렸다. 지난 13일부터 이틀간 열린 이번 공연은 군 입대를 앞둔 호시, 우지, 군복무 중인 정한, 원우 4인을 제외한 아홉 명의 멤버가 무대에 올랐다.

공연장 사방에서 각자 개성을 살려 무대에 등장했다. 아홉 멤버가 모여 꾸민 첫 무대는 정규5집 ‘해피 벌스데이(HAPPY BURSTDAY)’의 수록곡 ‘HBD’와 타이틀곡 ‘썬더(THUNDER)’였다. 5층 객석까지 가득 채운 약 3만 명의 캐럿은 오프닝 무대부터 자리에서 일어나 응원봉을 흔들었다.

“드디어 세븐틴 월드투어 뉴가 시작됐다”는 디노의 외침으로 본격적으로 공연이 시작됐다. 멤버들은 “어제에 이어 2일차 마지막 공연이다. 하늘을 보니 로즈쿼츠(공식 컬러)색이 보인다. 하늘에 캐럿들이 있다”면서 “날도 많이 선선해지고 콘서트하기 딱 좋은 날인 것 같다”고 벅찬 심경을 전했다.

공연명 ‘뉴_’는 단어 그대로 지금까지와는 다른 ‘새로운’ 세븐틴의 공연을 의미한다. 멤버들은 “언더바에 무한한 가능성을 담았다. 어떤 것이든 붙일 수 있다. 마음껏 즐기고 몸을 맡겨달라”고 당부했다.

세븐틴 공연에서 빼놓을 수 없는 공연 구호를 소개하는 시간도 가졌다. “무한한 가능성을 담은 구호”라고 기대감을 불러일으킨 멤버들은 약속을 의미하듯 엄지와 약지를 내놓은 핸드사인을 선보였다. ‘뉴’의 니은의 의미, 새롭게 맞춘 세븐틴 반지도 돋보였다. 여기에 “세븐틴의 공연도, 캐럿들도 최고라는 의미, 캐럿과 영원하고 싶다는 약속의 의미도 있다”고 설명했다. 민규는 “금방 정한 것 같지만 정하는데 일주일이 걸렸다. 많이 고민했다”고 웃어보였다.

이날 인천 공연을 마친 세븐틴은 27일~28일 홍콩 최대 규모의 공연장인 카이탁 스타디움에 입성한다. 10월에는 북미로 무대를 옮겨 터코마, 로스앤젤레스(LA), 오스틴, 선라이즈, 워싱턴 D.C. 5개 도시를 방문하며 11월부터는 일본 4대 돔에서 캐럿과 만난다.

