미스김, ‘될놈’으로 제천 들썩…‘전국노래자랑’서 흥 폭발

‘전국노래자랑’이 발굴한 트롯 스타 미스김이 충북 제천을 흥으로 물들였다. 사진 = KBS

‘전국노래자랑’이 발굴한 트롯 스타 미스김이 충북 제천을 흥으로 물들였다.

14일 방송된 KBS 1TV ‘전국노래자랑’ 제천시 편에서는 본선에 오른 16개 팀이 풍성한 볼거리와 끼를 뽐냈다. 축하공연에는 ‘행사의 여신’ 미스김이 출연해 관객들의 뜨거운 호응을 이끌어냈다.

이날 미스김은 하늘색 오프숄더 원피스 스타일링으로 경쾌하면서도 화사한 분위기를 돋보였다. 여기에 굵은 웨이브 헤어를 하프업으로 연출해 자연스럽게 흘러내리는 머리카락이 얼굴선을 또렷하게 살리고 러블리한 매력을 극대화했다.

사진 = KBS

‘전국노래자랑’이 배출한 트롯스타 미스김은 ‘될놈’으로 신명나는 공연을 펼쳤다. 보는 이들의 마음을 ‘뻥’ 뚫리게 할 정도로 시원한 목소리와 중독성 넘치는 멜로디는 어깨를 절로 들썩이게 했고, 현장을 찾은 관객들은 신나게 ‘될놈’을 떼창하기에 이르렀다.

미스김은 “당신도 나도 될 놈”이라는 희망적인 가사를 가창하며 관객들의 마음을 위로했다. 밝게 웃으며 관객들에게 손을 흔들고 긍정 에너지를 전하는 미스김의 통통 튀는 매력은 관객들이 “미스김”의 이름을 외칠 수밖에 없게 했다.

한편, 미스김의 ‘될놈’은 누구나 무해하고 즐겁게 즐길 수 있는 국민 트로트 곡으로 자리를 잡고 있는 가운데, 눈을 뗄 수 없는 무대 장악력으로 ‘전국노래자랑’을 사로잡은 미스김의 활약은 전국의 무대에서 계속해 이어질 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]