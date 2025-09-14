박봄, 또다시 이민호 언급…여전한 팬심 드러내

그룹 2NE1 박봄. 사진 = 박봄 SNS 계정

그룹 2NE1 박봄이 근황을 전하며 또다시 배우 이민호를 언급해 화제를 모았다.

박봄은 14일 자신의 SNS에 “박봄♥ 길거리에서”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 박봄은 홀터넥 상의를 입고 카메라를 향해 환하게 웃고 있으며, 여전한 미모를 자랑했다. 특히 게시물에 이민호를 해시태그 하며 팬들의 관심을 끌었다.

앞서 박봄은 지난해부터 자신의 SNS를 통해 이민호에 대한 팬심을 적극적으로 표현해왔다. 박봄은 당시 이민호와 자신의 사진을 합성해 “내 남편이 맞아요”, “진심 남편” 등의 문구를 올리며 과한 애정을 드러내 논란이 되기도 했다. 소속사는 "박봄 씨가 이민호 씨의 열성 팬이다. 팬심으로 사진을 게재한 것”이라며 해프닝으로 일축한 바 있다.

한편, 봄은 현재 활동을 중단한 상태다. 소속사 디네이션엔터테인먼트는 지난달 6일 “박봄이 2NE1의 향후 일정에 함께하지 못하게 되었음을 알려드린다”고 공지했다.

이어 “최근 의료진으로부터 충분한 휴식과 안정이 필요하다는 소견을 받은 만큼 깊은 논의 끝에 부득이하게 이런 결정을 내리게 됐다”며 “박봄이 회복할 수 있도록 팬 여러분의 따뜻한 격려를 부탁드린다. 더불어 박봄의 빈자리가 느껴지지 않도록 최선을 다할 산다라박, CL, 공민지에게도 응원 보내주시면 감사하겠다”고 전했다.

