[레저단신] 강원랜드 공공PR 대상 최우수상

강원랜드는 최근 경기도 곤지암리조트 컨벤션홀에서 열린 ‘2025 대한민국 공공PR 대상’에서 공공기관 부문 최우수상을 수상했다고 14일 밝혔다.



대한민국 공공PR 대상은 한국광고홍보학회가 주최하고 한국언론재단이 후원하는 시상식으로 사회적 가치 확산에 기여하는 우수 PR 사례를 발굴·공유하기 위해 매년 열리고 있다.

강원랜드 브랜드홍보팀원들이 2025 대한민국 공공PR 대상에서 공공기관 부문 최우수상을 받고 기념사진을 촬영하고 있다. 강원랜드 제공

강원랜드가 이번에 최우수상을 수상한 ‘지역상생 캠페인’은 카지노 업종의 부정적 이미지를 개선하고 지역경제 활성화·고용 창출·주민 삶의 질 향상이라는 설립 취지를 알리기 위해 기획됐다.



특히 강원랜드가 ‘지역과 함께 성장하는 글로벌 복합리조트, 국민의 행복쉼터’라는 비전을 담아 다양한 홍보 활동을 전개한 점이 높은 평가를 받았다.



캠페인의 일환으로 지난 5월 서울 홍대 스타스퀘어빌딩에서 운영된 ‘탄광 702동 팝업스토어’에서는 폐광지역 경제 활성화와 주민 삶의 질 향상을 위해 설립된 강원랜드의 역사와 미래 비전을 직접 체험할 수 있도록 구성했다. 또한 ‘강원랜드의 동행’, ‘강원랜드 어떻게 생각해?’ 영상 캠페인, 길거리 인터뷰 콘텐츠 등을 제작, 다양한 홍보 채널을 통해 강원랜드의 ESG 활동과 사회공헌 사업을 널리 알렸다.



안현숙 강원랜드 브랜드홍보팀장은 “이번 수상은 강원랜드가 지역과 함께 성장하며 국민에게 새로운 여가문화를 제공하는 공공적 기업임을 인정받은 성과”라며 “앞으로도 글로벌 관광 경쟁력 강화, 불법도박 예방 등 책임 있는 공기업으로서 역할을 국민에게 알리기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]