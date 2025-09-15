[시승기] 날쌔고 똘똘한 녀석이 왔다... 볼보 EX30 CC

EX30 CC. 이정인 기자

EX30 크로스컨트리(CC)는 ‘왜건 명가’ 볼보자동차가 이달 초 출시한 따끈따끈한 신차다. 브랜드 최초의 순수 전기 스포츠실용차(SUV) 기반의 CC 모델로 ‘도심과 모험’을 아우르는 성격을 강조했다.

최근 서울 광화문을 출발해 경기 남양주시의 한 카페를 왕복하는 약 140㎞ 구간을 달리며 차량을 직접 시승했다.

EX30 CC 후면부. 이정인 기자

주행 전 외관 디자인을 확인해 보니 전면부와 후면부에 크로스컨트리만의 블랙 쉴드 디자인이 추가된 점이 눈에 띄었다. 실내는 북유럽 감성의 심플한 분위기가 돋보였다. 특히 가죽이나 천 대신 합성섬유와 친환경 원단이 적용된 시트가 스웨덴 감성을 물씬 풍겼다. 우수한 품질을 자랑하는 하만카톤 사운드 시스템이 적용된 점도 만족스러웠다. “우리 회사는 언제나 사운드에 진심이다”라는 볼보차 관계자의 말이 떠올랐다.

EX30 CC 1열 공간. 이정인 기자

EX30 CC에는 별도의 계기판이나 물리 버튼이 없다. 대신 1열 중앙에 테블릿 PC 크기의 12.3인치 센터 디스플레이가 자리한다. 센터 디스플레이를 통해 차량 속력, 주행가능거리 등 주행 정보를 확인할 수 있다. 디스플레이 터치를 통해 주행 보조, 공조 장치 등 차량의 모든 기능 조작이 가능했다. 많은 정보로 시인성이 떨어질 것으로 예상했으나 직관성 높은 사용자환경(UI)으로 주행 중 정보 확인이 용이했다. 네이버 웨일을 기반으로 웹툰이나 쿠팡플레이 같은 콘텐츠를 즐길 수 있다는 점도 신선했다. 다만 비상등 버튼과 글러브박스 개폐까지 터치식으로 처리돼 주행 중 즉각적으로 조작하기 힘들었다. 이 부분은 호불호가 갈릴 듯하다. 일명 ‘엉뜨’로 불리는 열선 시트는 있지만 통풍 시트는 적용되지 않은 점도 아쉬웠다.

볼보차는 EX30 CC를 “브랜드 역사상 가장 강력한 성능의 트윈모터를 조합한 차”로 소개했다. EX30 CC는 66kWh 용량의 니켈·코발트·망간(NCM) 배터리와 듀얼 모터 기반의 사륜구동(AWD) 시스템을 탑재했다. 이를 통해 최고출력 428마력, 최대토크 55.4㎏·m의 막강한 힘을 발휘한다. 직접 이 차를 몰아 보니 정말 주행 성능이 압권이었다. 가속 페달을 살짝만 밟아도 속도가 빠르게 치솟았다. 강력한 주행 성능 덕분에 움직임이 민첩하게 느껴지면서 달리는 재미도 톡톡히 느낄 수 있다. EX30의 제로백(정지 상태에서 100㎞/h까지 걸리는 시간)은 3.7초에 불과하다. 이는 포르쉐 타이칸 GTS와 맞먹는 수준이자 볼보 브랜드 역사상 가장 빠른 기록이라고 회사 측은 설명했다.

EX30 CC. 이정인 기자

아울러 EX30은 기존 EX30 대비 지상고를 19㎜ 높이고, 크로스컨트리 전용 컴포트 섀시를 적용해 불규칙한 노면에서도 안정적인 승차감을 제공하도록 설계됐다. 실제 높아진 지상고 덕에 주행 중 넓은 시야 확보가 가능했고, 노면 소음과 풍절음이 잘 억제됐다. 또 EX30을 시승했을 땐 가속 시 차체가 다소 흔들리는 느낌을 받았는데 EX30 CC는 안정감을 보여줬다.

볼보의 정체성인 ‘안전 기능’도 역시 빠지지 않았다. 5개의 레이더, 5개의 카메라, 12개의 초음파 센서가 차량 주변을 감지한다, 여기에 △차선유지보조 △사각지대경보 △후방교차충돌방지 같은 첨단 보조 기능들도 더해졌다.

이정인 기자 lji2018@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]