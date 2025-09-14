쿠팡플레이, LAFC 손흥민 전 경기 한국어 생중계

사진=쿠팡플레이 제공

쿠팡플레이가 손흥민의 2025시즌 미국 메이저리그 사커(MLS)의 LAFC 전 경기를 한국어로 생중계한다. 14일 새너제이전을 시작으로 중계를 시작했다. MLS와 다년간의 파트너십을 통해 정규시즌부터 플레이오프(PO)까지 손흥민의 여정을 따라간다.

쿠팡플레이는 주요 경기 킥오프 30분 전 프리뷰쇼를 통해 관전 포인트와 예상 전술을 소개한다. 경기 종료 후에는 리뷰쇼를 통해 데이터 기반 분석과 주요 장면 해설을 제공한다. 손흥민의 플레이를 다양한 각도에서 조명해 깊이 있는 시청 경험을 선사할 예정이다.

쿠팡플레이 관계자는 “대한민국이 사랑하는 손흥민 선수의 MLS 활약을 쿠팡플레이가 전달한다”며 “앞으로도 풍성한 스포츠 콘텐츠를 세계 최고 수준의 중계와 스트리밍 품질로 선보이겠다”고 포부를 밝혔다.

한편 LAFC의 전 경기는 ‘스포츠 패스’ 가입자라면 누구나 쿠팡플레이에서 시청할 수 있다. 스포츠 패스를 통해 쿠팡플레이는 프리미어리그(EPL), 라리가, 분데스리가, 리그1을 비롯해 F1, NFL, NBA(2025∼2026시즌) 등 세계적인 스포츠 콘텐츠를 제공한다.

