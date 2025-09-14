‘오타니 49호포 쾅’ 다저스, 난타전 끝 SF에 대승… 김혜성-이정후는 결장

사진=AP/뉴시스

‘이도류’ 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 2년 연속 50홈런 달성까지 단 하나를 남겨뒀다.

다저스는 샌프란시스코 자이언츠를 제압하며 하루 전 연장 끝내기 패배를 설욕했다. 한국인 메이저리거 듀오 김혜성(다저스)과 이정후(샌프란시스코)는 나란히 결장, 휴식을 취했다.

미국 메이저리그(MLB) 다저스는 14일(한국 시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클 파크서 열린 2025 MLB 정규리그 샌프란시스코와의 원정경기를 13-7로 이겼다.

난타전 양상 속 방망이 싸움으로 흘러갔다. 다저스 역시 마운드에선 베테랑 투수 클레이튼 커쇼가 3이닝 4실점으로 흔들렸고, 불펜에서도 커비 예이츠(⅔이닝 3실점)가 휘청인 바 있다. 여기서 3안타 1홈런 활약을 펼친 오타니를 필두로 17안타를 몰아친 타선의 힘이 돋보였다.

이날 오타니는 4차례 출루에만 성공하며 3득점을 올리는 등 승리 일등공신으로 거듭났다. 1번타자 겸 지명타자로 선발 출전, 5타수 3안타 1홈런 1타점 1볼넷 1삼진을 썼다. 팀이 1-4로 뒤진 3회 초에 선두타자로 등장, 추격의 솔로포(2-4)로 자신의 이번 시즌 49번째 홈런을 장식했다. 샌프란시스코 에이스 로건 웹이 2구째 던진 시속 148.2㎞ 싱커를 통타해 가운데 담장을 넘겼다. 지난해 다저스 유니폼을 입고 54개의 홈런을 때린 데 이어 2년 연속 50홈런 고지가 눈앞이다.

팀 동료들도 가세했다. 오타니의 솔로포가 터진 뒤 이어진 2사 1루, 테오스카 에르난데스가 적시타를 쳐 1점 차(3-4)까지 좁힌 것. 불붙은 다저스는 5회 초 6점, 6회 초 3점을 더하면서 역전과 동시에 격차를 크게 벌렸다. 특히 에르난데스는 5회 역전 상황까지 책임지며 이날 3안타 3타점을 썼다. 이에 맞서 샌프란시스코도 추격에 나섰지만, 방망이 기세에서 밀리며 쓰라린 패배를 떠안았다.

한편 한국 야구 팬들이 기다렸던 ‘코리안 더비’는 이틀 연속 불발이다. 김혜성은 13, 14일 모두 경기에 나서지 못했다. 이정후는 13일 출전 후 이날 결장했다. 하루 전 13일 6번타자 겸 중견수로 선발 출전해 3타수 무안타 1볼넷 1득점을 기록한 바 있다.

사진=AP/뉴시스

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

