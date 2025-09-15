“노래하고 춤추는 게 좋아” 웃음기 뺀 장우영, 빠져드는 ‘아임 인투’[스타★톡톡]

요즘 젊은 세대들에게는 ‘웃긴 삼촌’으로 비치지만, 사실은 3세대를 대표하는 아이돌그룹 2PM의 메인 댄서이자 타고난 춤꾼이다. 2PM 멤버이자 솔로가수 장우영이 웃음기를 쫙 빼고 7년 만에 본업으로 컴백한다.

15일 발매하는 미니3집 아임 인투(I’m into)는 장우영이 일상에서 빠져버리게 된 시간을 음악으로 풀어낸 앨범이다. 2018년 미니2집 헤어질 때 발매 이후 무려 7년 5개월 만에 발표하는 피지컬 앨범이다. 장우영은 14일 “그만큼 (컴백)하고 싶어했으니 몸은 힘들지만 행복하다. 하루하루를 꽉 채워 쓰면서 지금의 기분을 즐기려 하고 있다”고 컴백 소감을 밝혔다.

◆생각의 끝에서…‘띵크 투 머치’

타이틀곡 띵크 투 머치(Think Too Much)는 세련된 펑키 사운드의 팝 댄스곡이다. 깊은 생각에 잠겨있는 누군가에게 ‘마음대로 해봐도 돼. 너에겐 그게 더 어울려’라는 메시지를 전한다. 이 메시지는 오랜만에 앨범을 내는 장우영의 자전적 이야기이기도 하다. 생각이 많고, 겁도 많은 그가 ‘어떻게 하면 더 잘할 수 있을까’ 고민을 거듭한 끝에 내린 결론이다.

그는 “원래 제목은 ‘돈트 띵크 투 머치’였다. 가사는 ‘네 마음대로 해’라고 말하는데 여전히 나는 변하지 않더라. 마음대로 하려다 보니 또 생각이 필요하고 돌고 돌았다”면서 “과연 나만 그럴까. 인생을 살며 누구나 신중하지 않을까 싶어서 ‘돈트’를 빼고 더 직설적인 표현을 해봤다”고 말했다.

피처링을 도운 다민이(DAMINI)는 우연한 계기로 쌓은 인연이다. 과거 사석에서 스윙스의 지인으로 만난 다민이와 긴 대화를 나누게 됐고, 핫티스트(2PM 공식 팬덤명)라는 사실을 알게 됐다. 그는 “이 친구가 가진 삶에 대한 태도가 너무 좋았다. 자기 고집이 뚜렷하고 가치관이 확실한 친구더라. 음악을 들어보니 가사도 너무 멋있었다”고 했다. 생각이 너무 많은 이에게 친구처럼 조언해줄 수 있는 사람. 띵크 투 머치를 받자마자 다민이가 떠올랐다. 장우영은 “첫 만남 이후 2년만에 연락을 했다. 타이트한 일정으로 요청을 드렸는데, 여러 가지 버전의 가사를 멋지게 써주더라. 덕분에 더 좋은 곡이 나온 것 같다”고 했다.

2PM으로 활동하며 가요계 대표 춤꾼이자 퍼포먼스 장인으로 입지를 다져온 장우영이다. 소위 말하는 칼군무는 아니지만 그만의 그루브와 바이브가 느껴지는 장우영표 스타일은 대표 초부터 꾸준히 사랑받아 왔다. 띵크 투 머치도 보기엔 쉽지만 막상 하면 어려운 안무다. 장우영은 “자연스럽게 넘어가는 동작과 느낌은 그 디테일을 잡을 생각이 없다면 하기 힘들다”고 고개를 내저으며 “안무팀 친구들이 어린 편인데, 세 번 이상 완곡을 할 수가 없다. 열 곡은 연달아 하는 느낌이 든다”고 했다. 노래도 춤도 모두 보여주고 싶다는 욕심을 버리지 못했다며 한숨을 내쉬면서 “타협이 안 돼서 일단 다 집어넣었다. 만일 챌린지를 한다면 30초가 아닌 전곡 안무를 도전해보라고 권하고 싶다”고 제안했다.

◆나만의 트렌드를 찾아서

2008년, 2PM으로 데뷔해 올해로 18년째 활동하고 있다. 일부 멤버들은 JYP엔터테인먼트를 떠났지만, 장우영은 여전히 남아 아티스트 및 대외협력이사 직함까지 얻었다. 2PM이 왕성하게 활동하던 ‘그 시절’과 지금의 JYP는 달라진 점이 많다. 앨범을 준비하면서도 시스템 변화에 적응하는 데 오랜 시간이 걸렸다.

장우영은 “예를 들어 사랑을 주제로 노래를 쓰면 회사 내부에서 거쳐야 하는 단계가 있다. 처음엔 받아들이기 어려웠는데, 모두 내가 잘 되길 바라는 마음에서 애써주시다 보니 단순히 ‘내가 원하는 걸 안 시켜준다’고 투정 부릴 수 없더라. 원치 않으면 회사를 떠나면 된다”고 웃으며 “지금도 적응 중”이라고 말했다.

연차가 쌓이면서 나보다 어린 팀원들과 호흡하게 됐다. 그래서 더욱 조심하게 되는 표현이 ‘원래’다. 장우영은 “나랑 일해 본 적도 없고 가수인 내 모습이 익숙한 분들이 많이 없다. 예능에서 웃기는 모습이 익숙한 그들에게 ‘예전에는 이랬다’고 말해줄 수는 있지만 ‘원래 이런 거다’라며 예전 모습이 답인 것처럼 말할 수는 없다”며 “그들이 들려주는 트렌드와 나의 방향성에서 중간 지점을 찾고 싶었다. 그들과의 소통을 통해 나만의 트렌드를 찾았다”고 작업 과정을 전했다.

앨범의 테마도 팀원들과이 대화에서 탄생했다. ‘요즘 장우영의 이야기’가 화두로 던져졌고, 띵크 투 머치를 포함해 카펫, 늪, 리얼리티, 홈캉스까지 그가 빠져있는 것들을 모아 노래를 쓰고, 수록곡을 채웠다.

그런 그에게 양보할 수 없는 포인트 노래였다. 가사를 전달하려면 어떤 톤으로 불러야 할지 함께 해답을 찾아 나갔다. 팀의 의견을 청취하다 보면 다른 호흡이 나오고, 더 나은 방향으로 개선됐다. 특히 타이틀곡 띵크 투 머치는 소통과 설득, 납득의 과정을 통해 나온 만족스러운 결과물이다.

◆2PM, 솔로 가수 장우영

국내 최초 짐승돌 콘셉트의 아이돌 그룹으로 데뷔해 18년 간 가수로, 방송인으로 활약해오고 있다. 센스있는 입담은 넷플릭스 도라이버: 잃어버린 핸들을 찾아서를 만나 빛을 발하고 있다. 웹예능 의뢰자, 빌보드 코리아 토크쇼 우리 오늘 볼까?의 단독 MC로도 활동 중이다. 예능적 이미지가 두드러지는 최근 활동에 부담은 없을까. 장우영은 “가수라고 해서 뚜렷한 이미지를 가지고 싶지는 않다. 다만 노래하고 춤추는 걸 좋아하는 사람으로 기억되고 싶다. 잘하기 위해 부단히 노력하고 있다는 점이 전달되길 바란다”고 말했다.

개별 활동에 열중하고 있지만 2PM 활동도 놓을 수는 없다. 멤버들은 2021년 한국과 일본에서 각각 앨범을 내고 완전체 활동을 펼쳤다. 장우영과 준케이, 닉쿤은 JYP 소속으로 활동 중이며 옥택연과 이준호, 찬성은 각각 새로운 둥지를 찾아 배우 활동에 한창이다.

돌아보면 한참 전부터 ‘앞으로의 2PM’을 상상하며 논의해왔다고. 장우영은 “무조건 여섯 명이 모여야 한다는 걸 부담주진 말자고 얘기해왔다. 각자 하고 싶은 게 있을 수도, 쉬고 싶을 수도 있으니 솔직하고 자유롭게 이야기하고 그런 의견도 존중하자고 했다”면서 “더 자주 모이면 좋겠지만 다들 바쁘게 활동하고 있으니 존중하는 마음이 먼저다. 같이 모여서 밥먹다 보면 예전보단 현실적이고 실질적인 계획을 이야기하게 되는 것 같다”고 했다.

이어 장우영은 “큰 탈 없이 잘 지내고 있으니 감사하다. 여전히 활동할 수 있다는 게 마냥 신기하고 감사하다. 앞으로도 각자의 위치에서 잘 활동하면서 다시 모여 팬을 만나고 싶다. 나이가 잘 들고 있구나, 변화하면서 성장하고 있구나 생각할 수 있는 우리가 되고 싶다”고 답했다.

컴백에 이어 27일부터 이틀간 콘서트 하프 하프(half half)를 개최한다. 솔로 단독 콘서트 역시 7년 만이다. 장우영은 “욕심이 많아져서 모든 상황이 투 머치하게 되어 버렸다”고 웃으며 “국내 콘서트는 오랜만이라 너무 떨리면서도 기대된다. 사운드와 퍼포먼스를 각각 절반씩 합쳐 100%가 되게 하겠다는 콘셉트다. 두 마리 토끼를 다 잡을 수 있도록 도전하겠다”는 포부를 전했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

