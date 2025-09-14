스트레이 키즈 한, 생일 맞아 1억 원 기부…소아·중증 환자 치료비에 사용

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 멤버 한. 사진 = JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 멤버 한이 생일을 맞아 1억 원을 기부하며 따뜻한 마음을 전했다.

소속사 JYP엔터테인먼트는 14일 “그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 멤버 한이 생일을 맞이해 1억원을 기부하고 따스한 마음을 나눴다”고 밝혔다. 이번 기부금은 성인중증질환 환자의 치료비 및 간병비 지원에 5000만 원, 소아청소년 환아의 치료비 지원에 5000만 원이 쓰일 예정이다.

한은 “생일을 의미 있는 나눔으로 채울 수 있게 해주신 팬 여러분께 감사드린다. 이 마음이 꼭 필요한 곳에 닿아 큰 힘과 용기가 되기를 바란다”고 전했다.

그는 팬들에게 받은 사랑을 뜻깊게 나누는 기부 활동을 통해 사회 곳곳에 온기를 전하고 있다. 지난 4월에도 경남·경북 지역의 산불 피해 복구 지원을 위해 스트레이 키즈 멤버들과 함께 희망브리지 전국재해구호협회와 사회복지법인 월드비전에 각 4억원 총 8억원을 후원한 바 있다.

한편, 스트레이 키즈는 지난달 22일 발매한 정규 4집 ‘KARMA(카르마)’로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에 7연속 1위로 진입하며 새 역사를 썼다. 오는 10월 18·19일에는 인천아시아드주경기장에서 월드투어 ‘< dominATE >(< 도미네이트 >)’의 앙코르 공연을 개최할 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]