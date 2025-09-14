김연아, 결혼식에 유재석 못 부른 이유?…“연락처가 없었다”

전 피겨스케이팅 선수 김연아가 방송인 유재석을 결혼식에 초대하지 못한 이유를 밝혔다. 사진 = 유튜브 채널 ‘뜬뜬’

전 피겨스케이팅 선수 김연아가 방송인 유재석을 결혼식에 초대하지 못한 이유를 밝혔다.

13일 유튜브 채널 ‘뜬뜬’의 콘텐츠 ‘핑계고’ 에는 ‘원기 회복은 핑계고’라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에는 조세호, 지석진과 함께 김연아가 출연했다.

재석은 김연아에게 “‘유퀴즈’에서 본 게 벌써 2년 전이냐”며 “연아 씨를 처음 본 게 청소년 때다. ‘무한도전’에서 처음 봤다”고 회상했다. 이어 “저는 연아 씨의 청소년기, 20대, 결혼하신 뒤까지 다 보고 있다. 결혼식에 초대받은 건 아니지만, 초대하셨으면 갔을 거다”라고 말하며 웃음을 자아냈다.

김연아와 고우림의 결혼식 사회는 신동엽이 맡았으며, 이에 대해 김연아는 “예전에 예능 ‘키스&크라이’에서 만났었고, 우림 씨가 ‘불후의 명곡’에 자주 나가서 인연이 있었다”고 설명했다. 유재석은 “그쪽이 스토리가 있네”라며 수긍하는 반응을 보였다.

김연아는 이어 결혼식 초대에 대해 “사실 청첩장 보낼 때 고민을 많이 했다. 사람이 그때 인간관계가 정리된다고 하지 않나. 나는 뭔가 일을 할 때 한정적인 사람들만 보다 보니 생각보다 메신저에 연락처가 얼마 없더라. 200명도 없다”고 털어놨다.

그러면서 “유재석 씨도 당시 연락처가 그때 없었다. 둥 중 누구라도 연락처가 있으면 했을 거다”라고 아쉬움을 전했다. 이어 유재석은 “앞으로 집안 행사가 있으면 불러달라. 돌잔치나 어머니 칠순 잔치나”라고 말해 웃음바다로 만들었다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

