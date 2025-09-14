FIVB와 소통 못한 KOVO, 결국 KOVO컵 남자부 일정 전면 취소

2025 여수·NH농협컵 프로배구대회(KOVO컵) 남자부 일정이 전면 취소된다. 지난 13일 여수 진남체육관에서 열린 현대캐피탈과 OK저축은행의 경기에 앞서 외국인 선수 불참을 갑작스럽게 결정하면서 양 팀 외국인 선수들이 관중석에서 경기를 지켜보고 있다. 현대캐피탈의 레오와 바야르사이한(위 사진), OK저축은행의 디미트로프(아래 사진).

KOVO컵이 개막 직후 전면 취소되는 사태가 발생했다.

한국프로배구연맹(KOVO)는 14일 “국제배구연맹(FIVB)과 컵대회 남자부 개최 승인에 대해 지속적으로 소통했지만, 개최에 대한 최종 답변을 받지 못했다. 따라서 연맹은 컵대회 남자부 경기를 전면 취소하기로 결정했다”고 밝혔다.

행정 착오다. 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회(KOVO컵)는 13일을 시작으로 20일까지 여수 진남체육관에서 열릴 예정이었다. 하지만 이 시기는 세계남자배구선수권대회(9월12~28일) 기간과 겹친다. 한국 남자 배구대표팀 역시 이 대회에 참가하면서 각 팀 에이스들이 이번 대회에 참가하지 않는다.

다만 FIVB는 세계선수권대회 종료 후 최소 3주 휴식을 보장하라고 권고하고 있다. 하지만 KOVO 측은 이번 컵대회가 정규 대회가 아닌 이벤트성 대회로 판단했다. 하지만 FIVB 생각은 달랐다. 이에 개막 하루 전인 지난 12일 컵대회 남자부 개최 취소를 권고했다. 하지만 KOVO는 이러한 권고에도 대회를 강행, 13일 OK저축은행과 현대캐피탈의 경기를 예정대로 치렀다.

이 과정에서도 FIVB는 컵대회에서 외국인 선수가 출전할 시 국제이적동의서(ITC)를 발급 받지 못하는 등 페널티를 받을 수 있다고 전했다. 이에 경기 직전 외국인 선수 불참을 결정하는 웃지 못할 해프닝까지 벌어졌다.

KOVO 측은 이날 제 2경기였던 KB손해보험과 삼성화재의 경기를 연기한 뒤 “13일 자정까지 FIVB의 확답을 받은 뒤 정상 개최 여부를 결정하겠다”고 발표했다. 하지만 자정까지 FIVB의 대답은 없었다. 결국 KOVO는 컵대회 남자부 일정을 전면 취소하기로 했다.

KOVO는 “FIVB와 지속적인 소통을 통해 이러한 일이 재발하지 않도록 최선의 노력을 다할 것이며, 이번 대회에 관심을 가져주신 배구팬들과 여수 시민, 구단 관계자, 선수단, 여수시, 스폰서분들께 불편을 끼쳐드려 다시 한번 진심으로 사과의 말씀을 드린다”고 전했다. 이어 “여자부 컵대회는 9월21일부터 28일까지 정상적으로 개최한다”고 덧붙였다.

