엠넷 '월드 오브 스트릿 우먼 파이터'(이하 '스우파3') 콘서트 제작사가 '스우파3' 우승팀 오사카 오죠갱 리더 이부키의 불참과 관련해 "사태의 근본 원인은 매니저의 불투명한 계약 강요와 허위 정보 유포"라고 주장했다.

콘서트 제작사 루트59는 지난 12일 공식 소셜미디어(SNS)에 입장문을 내고 "우리는 끝까지 이부키의 출연을 설득했고, 불참은 이부키 본인이 최종 선택한 것"이라며 이같이 밝혔다.

루트59는 "일부 사실을 가지고 본인들에게 유리한 해석으로 전체를 왜곡해 여론을 호도하는 것을 막겠다"며 오사카 오죠갱의 매니저와 나눈 메신저 대화 내용을 공개했다.

대화 내용에 따르면 콘서트 계약 협의는 지난 7월9일부터 시작됐다. 루트59는 "프로그램 종방까지는 멤버들이 바빴기 때문에 매니저와도 많은 협의가 어려웠다"며 "시간에 �i기며 비자 연장을 위한 임시 계약서를 먼저 제안했고, 본 계약은 비자를 해결한 뒤 천천히 조율하자는 입장이었다"고 설명했다.

그러나 매니저는 콘서트 출연료 총액을 제작사·매니저 계약서에만 기재하고, 멤버 계약서에는 '매니저로부터 정산받는다'는 문구만 넣으라고 요구했다. 루트59는 "멤버들이 본인 출연료조차 알 수 없게 만드는 비정상적 구조"라며 "이때부터 매니저의 의도가 의심되기 시작했다"고 밝혔다.

지난달 6일에는 멤버 쿄카의 대만 일정이 뒤늦게 알려지면서 혼란이 일자 매니저는 "제작사가 계약서에 빨리 사인을 해주지 않아서 생긴 일"이라고 항의했다. 이에 루트59는 다른 경로를 통해 쿄카가 3개월 전 매니저에게 대만 일정을 통보한 사실을 확인했다. 매니저가 이를 수개월 전에 인지하고도 고의적으로 숨겼다는 것이다.

루트59는 "당시 환불 사태가 일어났고, 비자 문제와 이 문제를 해결하기 위해 계약을 더 서둘러야 하는 상황이었으나 매니저는 계속 이중 계약을 요구했다"고 부연했다. 아울러 멤버들은 계약 내용과 출연료, 공연 일정 등을 매니저에게 공유받지 못했다며 "멤버 보호 차원에서 개별 접촉을 시작했다"고 설명했다.

루트59는 같은 달 26일 리더 이부키와 만나 ▲직접 계약 체결 ▲미지급 정산 ▲매니저 해임 등에 합의했고, 실제 정산까지 완료했다. 또 이부키가 멤버 전원이 동일한 보수를 받되 불참하는 멤버가 있을 시 해당 멤버의 보수는 차감한다는 내용에 동의했다고 밝혔다.

그러나 이부키는 지난 2일 "합의는 허위이며 매니저와 동일한 입장"이라고 돌연 입장을 바꾼 뒤 콘서트 불참을 통보했다. 이에 대해 루트59는 "이부키의 불참 사유 역시 건강 문제가 아니라 '멤버와의 관계 파탄'으로 설명됐다"며 "끝까지 출연을 설득했지만 최종적으로 거부한 것은 이부키 측이었다"고 강조했다.

제작사가 일방적으로 불참을 통보했다는 이부키의 주장에 대해선 "사실 관계와 시간 순서를 고의적으로 왜곡한 여론 호도"라며 "앞으로 이부키 측의 근거 없는 주장에는 대응하지 않고, 남은 멤버 보호와 법적 문제 해결에 집중하겠다"고 했다.

앞서 오죠갱은 지난 6~7일 서울 잠실실내체육관에서 열린 '스우파3' 공연에 참석했으나 돌연 이부키의 불참이 알려졌다. 무대에 오른 쿄카는 "콘서트에 나오지 못할 수도 있다는 소식으로 팬분들을 불안하게 해드려 죄송하다"며 눈물을 흘리며 사과했고, 멤버들 역시 오열해 팬들 사이에 불화설이 확산됐다.

이후 루트59는 "이부키가 건강상의 이유로 13일 부산 사직실내체육관 공연에도 불참한다"고 알렸지만, 이부키는 "발언할 권리가 없는 상황에서 계약을 요구받았다"고 주장했다. 여기에 이부키의 남자친구인 매니저가 멤버들의 수익을 빼돌리려 했다는 의혹까지 제기되면서 파장은 커졌다.

양측의 갈등이 격화된 가운데 오죠갱 멤버들은 "매니저로 인해 금액이 불투명하게 처리됐다"며 폭로했고, 이부키는 "매니저를 해임하겠다"고 사과했지만 약속은 지켜지지 않았다. 결국 제작사와 멤버들이 나서자 매니저는 오죠갱 공식 SNS를 통해 논란에 대한 입장을 밝혔다.

매니저는 멤버들에게 콘서트 일정을 전달하지 않았다는 주장은 사실이 아니며 오히려 루트59 측이 일정을 공유하지 않았다고 주장했다. 횡령 의혹에 대해선 "상금과 출연료를 숨긴 적 없다"고 반박했다. 그러나 매니저의 입장문은 삭제됐고, 멤버들의 입장문 역시 사라졌다. 이와 관련해 쿄카는 "오죠갱 계정에 로그인할 수 없는 상황이 됐다"고 밝혔다.

