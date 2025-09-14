넥스지, 10월 국내 첫 단독 콘서트 연다

보이그룹 NEXZ(넥스지)가 오는 10월 한국에서 스페셜 콘서트를 개최한다.

NEXZ는 9월 12일 오후 공식 SNS 채널에 국내 첫 단독 공연 개최 소식을 담은 포스터를 기습 공개했다. 이에 따르면 NEXZ는 10월 25일~26일 양일간 서울 송파구에 위치한 올림픽공원 올림픽홀에서 스페셜 콘서트 'NEXZ SPECIAL CONCERT <ONE BEAT>'(원 비트)를 연다.

공연명 '원 비트'는 NEXZ와 NEX2Y(팬덤명: 넥스티)가 무대를 통해 하나로 연결되는 특별함을 상징한다. 특히 모든 음악이 첫 박자(ONE BEAT)에서 시작되듯, NEXZ의 새로운 여정 시작이라는 의미도 내포하고 있다. 이번 스페셜 콘서트를 출발점 삼아 NEXZ가 나아갈 행보에 기대가 모인다.

지난 1월 NEXZ는 공식 유튜브 채널에 2025년 한 해 동안 전개할 다양한 프로젝트를 소개하는 영상을 게재하고 한국 스페셜 콘서트 개최를 예고했다. 글로벌 및 일본 새 앨범 발매, 멤버 7인을 상징하는 캐릭터 NEXZOO(넥스주) 공개, 한국 첫 번째 공식 팬미팅 등 팬들과 약속한 활동을 하나하나 실현하고 있는 NEXZ가 한국 스페셜 콘서트로 팬 만족도를 더욱 높인다.

NEXZ는 올해 한국과 일본을 오가며 활발한 활동을 펼치고 'K팝 루키' 영향력을 확장하고 있다. 3월 데뷔 첫 공식 팬미팅으로 새해 포문을 힘차게 열었고 4월에는 미니 2집 'O-RLY?'(오 리얼리?)를 발매하고 국내 음악 방송 1위 후보에 오르는 기쁨을 맛봤다. 활약에 힘입어 'ASEA 2025'에서 신인상인 'ASEA THE BEST NEW ARTIST' 부문을 수상한 데 이어 일본 15개 도시 총 18회 공연 규모의 첫 단독 투어 'NEXZ LIVE TOUR 2025 "One Bite"'(넥스지 라이브 투어 2025 "원 바이트")도 성황리 마쳤다.

일본 정식 데뷔 1년 만에 '일본 공연의 성지' 도쿄 부도칸에 입성하는 등 뚜렷한 성과를 거두고 있는 NEXZ가 국내 첫 단독 공연을 통해 성장세를 증명한다. NEXZ의 한국 스페셜 콘서트 '원 비트'에 관한 자세한 사항은 추후 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

