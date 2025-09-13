140㎞ 직구에 헤드샷 한화 김태연… 큰 부상 피했다 ‘검진 결과 이상무’

한화 김태연이 지난 5월11일 고척 키움전 4회초 투아웃에서 몸에 볼을 맞고 있다. 뉴시스

큰 부상을 피했다. 140㎞ 직구에 얼굴을 맞은 한화 김태연이 병원 검진을 받은 결과 큰 부상은 피한 것으로 알려졌다.

프로야구 한화 김태연은 13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 신한 쏠뱅크 KBO리그 키움과의 경기에서 5회 헤드샷을 맞았다. 팀이 1-0으로 앞선 5회말 무사 1루에서 상대 선발 하영민이 던진 초구 140㎞ 직구에 얼굴을 맞았다. 희생번트를 위해 모션을 취하던 김태연은 강속구에 피할 겨를이 없었다. 그대로 쓰러진 김태연은 수건으로 얼굴을 감싼 뒤 다시 일어나 더그아웃으로 향했다.

한화 관계자에 따르면 김태연은 곧바로 충남대병원 응급실로 이동해 검진을 받았다. 그 결과 골절 등 뼈에는 큰 이상이 없는 것으로 진단을 받았다. 다만 입 안이 찢어져 봉합 치료를 받고 있다.

헤드샷 규정에 따라 키움 투수 하영민은 퇴장당했다.

