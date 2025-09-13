올해도 따뜻한 마음 나눈다… ’제3회 더 시에나 컵 자선 골프대회’ 펼쳐져

박인비, 유소연, 최나연, 유현주, 김지영 프로와 신동휴 더 시에나그룹 회장, 더 시에나컵 3회차를 찾은 참가자들이 기념 사진을 찍고 있다. 사진=정희원 기자

"제3회 더 시에나 컵 개회를 선언합니다."

신동휴 더 시에나그룹 회장의 개회 선언과 함께 더 시에나 서울CC에서 따뜻한 마음을 나누는 골프대회가 펼쳐졌다.

13일 이곳 더 시에나CC ‘제3회 더 시에나 컵 자선 골프대회’가 열렸다. 이는 그룹이 옛 중부CC 인수 이후 진행된 첫 공식 행사다.

이번 대회는 더 시에나 그룹이 중부CC를 인수하여‘더 시에나 서울CC’로 출범 후 더 시에나 서울CC를 VIP 회원에게 소개하는 뜻깊고 의미 있는 자리였다. 대외적으로 선보이는 첫 무대라는 점에서 더욱 주목받았다. 참가자들은 수도권 명품 구장이 한층 업그레이드됐고 입을 모았다.

행사에는 골프 레전드 박인비를 비롯해 유소연, 최나연, 유현주, 김지영 등 세계 정상급 프로들이 총출동했다. 대회 참가자들은 프로와 함께 라운드를 즐기고, ‘프로를 이겨라’ 챌린지, 원포인트 레슨, 토크콘서트, 기념사진 촬영 등 다채로운 프로그램에 참여했다.

특히 더 시에나 그룹의 앰배서더로 활동 중인 ‘골프 여제’ 박인비 프로는 ‘원포인트 레슨’에 나서며 꼭 필요한 팁을 전하기도 했다. 그는 지난해에도 제주 1호 골프장 더 시에나 CC에서 참가자들과 만난 바 있다.

올해 박인비 프로는 실전에 바로 사용할 수 있는 퍼터 및 어프로치 레슨에 나섰다. 참가자들의 질문에도 명쾌한 해답을 줘 호응을 얻었다. 그는 “즐기려고 하는 올바른 마음가짐과 욕심내지 않는 플레이로 임하시면 즐거운 라운드가 가능할 것”이라는 말도 잊지 않았다.

유소연, 최나연, 김지영, 박인지, 유현주 프로가 인삿말을 하고 있다. 사진=정희원 기자

유소연, 최나연, 유현주, 김지영 프로는 직접 참가자들과 함께 필드 위에서 ‘프로를 이겨라’ 이벤트를 열고 아마추어 참가자들의 뜨거운 호응을 받았다.

박인비 프로는 “더 시에나의 앰버서더로 올해도 자선 골프대회에 함께할 수 있어 뜻깊다”며 “명품 구장의 품격을 더한 더 시에나 서울CC의 전략적인 코스 설계와 아름다운 풍경 속에서 참가자 모두가 골프의 매력을 만끽하길 바란다”고 소감을 밝혔다.

이어 “더시에나 그룹에서 좋은 취지로 만든 대회인 만큼 다같이 즐겁게 즐기셨으면 좋겠다”고 덧붙였다.

유현주 프로는 “이렇게 대단한 선후배님들과 함께 모여서 너무 영광”이라며 “오늘 즐거운 시간이 되었으면 좋겠다”고 인사했다. 더시에나 라이프 소속 김지영 프로는 “좋은 자리 참석해주셔서 감사하다”고 전했다.

최나연 프로는 “오늘 뜻깊은 자리에 함께해 감사하다”며 “현장에서 ‘프로를 이겨라’ 코너에서 많이 이기시고 좋은 추억 많이 만드시길 바란다”고 전했다.

유소현 프로는 “지난해에 이어 올해도 뜻깊은 대회에 불러 주셔서 감사하다”며 “제가 투어 뛸 때 박인비 프로님께 퍼팅 팁 많이 물어봤었는데 똑바로 보고 똑바로 치라고만 했었는데 오늘은 좋은 팁을 많이 전수해주셨다. 좋은 라운드 하실수 있지 않을까 기대된다”고 말해 웃음을 자아냈다.

이날 대회가 열린 더 시에나 서울CC는 강남에서 40분 거리에 위치한 오랜 전통을 지닌 수도권 대표 골프장이다. 더 시에나 그룹은 인수 직후 조경과 경관, 클럽하우스 전면 리노베이션을 마다. 이를 통해 단순한 회원제 골프장이 아니라 국내외 VIP가 모이는 프리미엄 골프문화의 거점으로 키워 나가겠다는 포부다.

더 시에나 그룹 측은 “이번 제3회 더 시에나 컵 자선 골프대회는 이러한 비전을 대외적으로 선보이는 첫 무대”라고 소개했다.

이와 관련 총 2억 원 규모의 상금과 경품도 준비됐다. 홀인원 우승자에게는 ▲더 시에나리조트 숙박권 ▲더 시에나 프리모 호텔 풀빌라 숙박권 ▲스웨덴 프리미엄 브랜드 덕시아나 침대 ▲고급 세단 등의 경품을 내걸었다.

또한, 더 시에나 그룹은 이번 대회를 통해 사회적 책임도 함께 실천한다. 후원금 및 1인 100만원의 참가비 전액은 모두 기부되며, 전 세계 난민과 고아를 위해 기부된다. 특히 올해는 미얀마 난민과 고아를 위한 구호 활동에 사용될 예정이다.

더 시에나 그룹 관계자는 “이번 제3회 더 시에나 컵 자선 골프대회는 기부라는 가치를 공유할 수 있는 장일 뿐만 아니라 중부CC의 새 이름, 더 시에나 서울CC를 더 시에나 VIP에게 선보일 수 있는 기회여서 더욱 뜻 깊다” 며 “앞으로 더 시에나 컨트리클럽은 고품격 골프 문화를 경험할 수 있는 상징적인 명품 구장으로 도약할 것”이라고 밝혔다.

한편, 더 시에나 그룹은 호텔과 리조트, 골프, 패션 등을 아우르는 사업에 나서고 있다. 제주 더 시에나 리조트, 제주 더 시에나 프리모, 프리미엄 골프 웨어 더 시에나 라이프, 복합문화공간 더 시에나 라운지 청담을 운영하고 있다. 제주 더 시에나 컨트리클럽 제주와 함께 올해 더 시에나 벨루토, 더 시에나 서울CC 등도 확보했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

