“가차 없지만 힐링”…초보도 숙련자도 빠져든 요가원 후기

가수 이효리가 개원한 요가원이 연일 화제를 모으고 있다.
12일 이효리 요가원 공식 계정에는 실제 수업을 경험한 수강생들의 후기가 공개됐다.
수강생들은 “초보자도 가능하지만 숙련자에겐 가차 없다”, “수련 내내 마음이 평안했다”, “뻣뻣한 몸을 풀 수 있어 감사하다”, “나마스테를 이렇게 기운차게 외치는 원장님은 처음이다”, “잘못해도 당당하게 하게 되는 매직이 있다” 등 긍정적인 반응을 남겼다.
이효리는 최근 서울 서대문구 연희동에 요가원을 열었다. 1회 수강료는 3만 5천 원으로 오픈 직후 모집된 모든 수업은 빠르게 매진됐다.
이효리의 요가원은 9월 한 달간 원데이 클래스로만 운영된다. 수업은 약 1시간 동안 진행되며 이효리는 오전 8시 30분과 10시 두 차례 직접 수업을 진행한다.
한편 이효리는 가수 이상순과 2013년 결혼 후 제주도에서 생활하다가 지난해 서울 종로구 평창동으로 이사했다.
한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]