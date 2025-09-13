나영석 사단, 한 달간 휴식 선언…‘채널십오야’ 휴식기 돌입[전문]

사진 = 나영석 PD가 서울 강남구 엘리에나 호텔에서 열린 tvN 예능 프로그램 '나나투어 with 세븐틴' 제작발표회에 참석한 모습. 뉴시스 제공

‘예능 명가’ 나영석 PD와 채널십오야 제작진이 한 달 동안 공식 휴식기를 갖는다.

12일 유튜브 채널 채널십오야 측은 “오는 9월 15일부터 10월 14일까지 약 한 달간 휴식기를 가진다”고 공지했다. 제작진은 “지난 몇 년간 쉼 없이 달려온 만큼 잠시 쉬어가는 시간을 갖고, 리프레시 후 새로운 콘텐츠로 돌아오겠다”고 설명했다.

이어 “구독자 여러분도 가을의 여유를 즐기시길 바라며, 한 달 뒤 더 건강한 모습으로 만나 뵙겠다”고 전했다.

휴식기 이후 선보일 예정인 콘텐츠 라인업도 공개됐다. ‘출장 십오야’, ‘콩콩??’, ‘채널십오야 라이부’, ‘나영석의 와글와글’, ‘맛따라 멋따라 대명이따라’, ‘박병은의 나는 일반인이다’ 등이 예고돼 기대감을 높였다.

채널십오야는 나영석 PD가 이끄는 제작사 에그이즈커밍이 운영 중인 CJ ENM 산하 대표 유튜브 채널로, 현재 구독자는 713만 명에 달한다.

이하 채널십오야 측 공지 전문.

휴식기 공지

안녕하세요. 채널십오야입니다. 지난 몇 년 간 열심히 달려온 십오야가 휴식기를 가지고 잠시 쉬어가는 시간을 가지려 합니다.

나피디님과 저희 제작진은 한 달 간의 리프레쉬 기간을 가진 후 더 알차고 신선한 콘텐츠로 돌아오겠습니다. 구독이 여러분도 선선해진 가을 날씨를 마음껏 느끼시고 한 달 후 건강한 모습으로 다시 뵙기를 바라겠습니다. 늘 변함없는 사랑 보내주시는 구독이 여러분 감사합니다.

휴식기 기간 : 25.09.15 (월) - 25.10.14 (화). COMING UP NEXT 다음 콘텐츠 대어 : 출장 십오야 , 콩콩??, 채널 십오야, 나영석의 와글와글, 맛따라 멋따라 대명이따라, 박병은의 나는 일반인이다

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

