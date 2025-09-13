부상 복귀하자마자 LG 홍창기가 한 일은

프로야구 LG 홍창기가 부상에서 복귀하자마자 난치병 투병 아동을 위한 ‘위시데이’에 참여했다.

LG는 지난 12일 메이크어위시 코리아(Make-A-Wish Korea)와 함께 ‘위시데이’를 진행, 급성골수성백혈병을 진단받은 서윤후 군을 초청했다. 메이크어위시 코리아는 난치병 아동의 특별한 소원을 찾아 ‘위시데이’를 통해 소원을 이루어 주는 국내 유일한 소원 성취 기관이다.

서윤후 군은 2025년 1월까지 6차례의 항암 치료를 견뎌낸 상태이며, LG의 팬인 아버지를 따라 입원 중에도 응원봉을 들고 응원할 만큼 열성적인 팬이 되었다.

서윤후 군의 소원은 LG트윈스 홍창기와의 만남이었다. 이 소식을 접한 홍창기는 흔쾌히 이날 만남을 가졌고, 훈련 전 함께 캐치볼과 티볼 배팅을 하며 야구선수가 꿈인 서윤후 군에게 조언을 아끼지 않았다. 또한 서윤후 군은 홍창기 선수에게 정성 들여 쓴 편지와 직접 만든 키링을 선물했고 홍창기 선수는 서윤후 군의 이름과 날짜가 적힌 싸인배트로 화답했다.

홍창기는 무릎 수술 이후 복귀를 앞두고 있다. 앞서 염경엽 LG 감독은 “13일 1군 엔트리에 등록하고 잠실 KIA전에서 대타로 출전할 것”이라고 전한 바 있다. 홍창기는 장기간 치료 및 재활을 마치고 2군에서 타격 감각을 조율해오다 1군 엔트리 등록을 앞두고 이날 선수단에 합류했다. 선수단에 합류하자마자 서윤후 군과 만나 뜻깊은 시간을 가졌다.

홍창기는 “윤후를 만나고 야구선수의 꿈을 가지고 있는 모습을 보고 어린 시절 나의 모습이 생각이 났다. 부상을 회복하고 있는 과정에서 잘 이겨내고 있는 윤후의 모습을 보고 큰 힘을 얻었다”며 “오늘 윤후를 만나고 경기장에서 계속 좋은 경기력을 보여서 모범이 될 수 있도록 더 열심히 해야겠다고 생각했다”고 소감을 말했다.

LG는 “앞으로도 사회공헌을 위한 활동을 지속적으로 진행할 계획”이라고 전했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

