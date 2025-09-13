이진이, 에디킴 '이쁘다니까' 재해석…오늘(13일) 공개

가수 이진이가 에디킴의 히트곡 '이쁘다니까'를 재해석했다.

이진이는 오늘(13일) 각종 온라인 음원사이트를 통해 드라마 '도깨비'의 OST로 큰 사랑을 받았던 명곡 '이쁘다니까' 리메이크 음원을 발표한다.

방영 당시 전국적인 신드롬을 일으킨 드라마 '도깨비'의 OST '이쁘다니까'는 에디킴 특유의 부드럽고 달콤한 매력으로 대중들의 폭발적인 사랑을 받은 곡으로 이진이의 목소리로 재탄생했다.

이진이의 목소리로 다시 피어난 '이쁘다니까'는 이진이 특유의 맑고 투명한 음색이 담긴 곡으로 순수하고 서툰 마음이지만 진실되고 솔직한 고백을 담아 리스너들의 공감을 자아낼 것으로 기대된다.

또한 이진이는 말로 다 표현할 수 없지만 그 모든 감정을 담은 '이쁘다니까'를 통해 폭넓은 음악적 스펙트럼을 다시 한번 증명할 예정이다.

2021년 '비가와서 그런가봐'로 데뷔한 이진이는 '사랑하기 참 좋은 날', '널 좋아해', '나랑 사귈래', '너를 사랑해', '나 이제 망함, 너에게 반함', '타이다이(TIE DYE)', '그때 우리 둘', '내 여름을 줄게' 등의 곡으로 사랑받고 있다.

