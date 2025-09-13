코르티스, 올해 데뷔한 보이그룹 초동 1위…5일 만에 압도적 성과

그룹 코르티스(CORTIS)가 음반 차트에서 압도적 성적을 냈다.

13일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 코르티스의 데뷔 앨범 ‘COLOR OUTSIDE THE LINES’가 발매 5일 만에 38만 1991장 판매됐다. 이로써 코르티스는 올해 데뷔한 보이그룹 가운데 초동(발매일 기준 일주일간 음반 판매량) 1위를 확정 지었다. 아직 집계기간이 이틀 남았음을 감안하면 놀라운 성과다.

코르티스는 음반 차트에 이어 글로벌 음원 차트까지 휩쓸며 올해 최고의 신인다운 행보를 보여주고 있다. 데뷔 앨범 인트로곡 ‘GO!’는 세계 최대 음악 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 ‘데일리 바이럴 송 글로벌’에서 사흘 연속 1위(9월 9~11일 자)를 차지했다. 앞서 일주일 내내 같은 차트의 정상(9월 1~7일 자)을 지킨 타이틀곡 ‘What You Want’의 흥행 바통을 이어받았다. 올해 데뷔한 신인 중 해당 차트 1위에 오른 팀은 코르티스뿐이다. 게다가 두 곡을 연이어 정상에 올린 점이 고무적이다.

스포티파이의 최신 데이터(9월 11일 자) 기준 데뷔 앨범에 수록된 다섯 곡의 누적 재생 수는 2000만 회에 육박한다. 또한 팀의 월별 리스너(최근 28일 간 청취자 수)가 215만 명을 넘는 등 놀라운 존재감을 보여주고 있다.



코르티스는 하이브(의장 방시혁) 뮤직그룹의 레이블 빅히트 뮤직이 6년 만에 선보인 신인 그룹이다. 이들은 13일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 14일 SBS ‘인기가요’에 출연해 후속곡 ‘FaSHioN’ 무대를 선보일 예정이다. 이 곡은 묵직한 힙합 사운드에 10대의 라이프 스타일을 담은 가사를 더했다. 전 세계 K-팝 팬덤을 사로잡았던 ‘빅히트 뮤직표 힙합’이 재림했다는 평가를 받으며 인기몰이 중이다.

