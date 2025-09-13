제로베이스원, 음악방송 4관왕 달성…“제로즈가 준 아이코닉한 선물”

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 4일 연속 음악방송에서 1위 트로피를 거머쥐었다.

제로베이스원은 지난 12일 방송된 KBS2 '뮤직뱅크'에서 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)'의 타이틀곡 '아이코닉(ICONIK)'으로 K-차트 1위를 차지했다.

이로써 제로베이스원은 '더쇼'를 시작으로 '쇼! 챔피언', '엠카운트다운', '뮤직뱅크'까지 1위에 오르며 음악방송 4관왕을 기록했다.

제로베이스원은 "이 상은 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)가 저희에게 주는 아이코닉한 선물이라고 생각한다. 저희가 이뤄가고 있는 것은 모두 팬 여러분 덕분이다. 진심으로 감사드리며, 더욱 힘내서 열심히 활동하겠다"라고 팬들을 향한 애정 어린 소감을 전했다.

이날 제로베이스원은 '아이코닉'에 맞춰 에너제틱한 군무를 꾸몄다. 다채로운 대형 변화 속에 그루브 넘치는 퍼포먼스가 어우러져 몰입감을 최대로 끌어올렸다. 이들은 여유로운 무대 매너와 제스처로 한층 성장한 모습을 보여줬다.

특히, 멤버 김지웅이 '뮤직뱅크'의 스페셜 MC로서 차분히 생방송 진행을 이끌며 뜻깊은 의미를 더했다. 김지웅 특유의 젠틀하고 재치 있는 입담으로 보는 즐거움을 배가했다.

제로베이스원은 정규 1집 '네버 세이 네버'로 발매 일주일 동안 151만 장 이상의 판매량을 기록하며 '6연속 밀리언셀러'를 달성, 다시 한번 K-팝 새 역사를 경신하며 '글로벌 톱티어'다운 진가를 과시했다.

이를 입증하듯, 제로베이스원은 컴백과 동시에 국내외 주요 음반 및 음원 차트를 석권 중이다. '네버 세이 네버'는 9월 15일 자 일본 오리콘 차트(집계기간 9월 1~7일) 주간 앨범 랭킹과 주간 합산 앨범 랭킹에서 각각 2위를 차지했으며, 타이틀곡 '아이코닉' 또한 일본 빌보드 차트(집계기간 9월 1~7일) 핫 샷 송 3위에 이름을 올렸다. '아이코닉' 뮤직비디오 조회수는 5000만 뷰를 돌파하며 압도적인 글로벌 인기를 구가하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]