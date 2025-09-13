아역배우 김나윤, “호기심과 용기로 더 넓은 무대 도전할래요”

글로벌 브랜드 모델 활동부터 김태희·대니얼 대 킴과 호흡을 맞춘 할리우드 드라마 ‘버터플라이’까지. 아역배우 김나윤(8)이 다양한 무대에서 차세대 글로벌 배우의 가능성을 보이며 주목받고 있다.

김나윤의 첫 활동은 돌잔치 한복을 맞추던 자리로 거슬러 올라간다. 생후 14개월 무렵 한복 화보 모델로 데뷔한 그는 다양한 의상을 능숙하게 소화하며 환한 미소로 카메라 앞에 섰다. 이를 계기로 본격적인 모델 활동에 나섰고 ZARA·뉴발란스·아레나 등 글로벌 브랜드의 모델로 얼굴을 알렸다. 이후 교육 플랫폼 ‘자란다’, 오은영 박사와 함께한 공익광고, 삼성 8K TV CF 등에도 등장하며 존재감을 키웠다.

모델 경험은 자연스럽게 연기로 확장됐다. SBS ‘닥터탐정’에서 박진희의 딸 역으로 데뷔했고 MBC ‘지금부터 쇼타임!’과 ‘우리집’에서 복잡한 감정을 소화하며 아역배우로서 입지를 다졌다. 이러한 경험은 최근 성황리에 종영한 tvN·아마존 프라임 드라마 ‘버터플라이’에서 ‘민희’ 배역을 맡는 밑거름이 됐다.

김나윤은 “모델 활동도 연기도 정말 즐겁다. 특히 연기는 평소 제 모습이 아니라 여러 캐릭터가 되어볼 수 있는 점이 가장 재미있고 가족들도 항상 응원해줘서 배우 활동에 계속 도전할 수 있었다”고 전했다.

할리우드 작품인 버터플라이는 영어와 한국어를 자연스럽게 구사해야 하는 작품이다. 김나윤은 만 4세 무렵 스스로 한글을 떼었고 영어는 원어민 수준으로 유창해 촬영을 무리 없이 소화했다.

김나윤은 “버터플라이’ 오디션을 마치기까지 6개월이 걸렸다. 오디션을 볼 때는 대니얼 대 킴 배우님의 딸 역으로만 알고 있었는데, 김태희 선배님이나 김지훈 선배님 등 훌륭한 배우분들과 함께 할 수 있어서 놀랐습니다. 덕분에 의욕도 높아지고 많이 배울 수 있었다”고 말했다.

다재다능한 면모도 눈에 띈다. 중국어, 일본어, 아랍어까지 배우며 다국어 실력을 키우고 있고 수영, 서핑, 스케이트보드 등 운동도 즐긴다. 전 세계 음식을 가리지 않고 맛보는 모험심도 갖췄다.

김나윤은 “호기심이 많아서 해보고 싶은 것도, 배우고 싶은 것도 정말 많아요. 경험을 많이 쌓아 더 다양한 캐릭터에 도전하고 싶다”며 “드라마, 영화, 키즈모델 등 여러 분야에서 성장하는 배우로 인정받고 싶고, 열심히 공부해 지성까지 갖춘 배우가 되는 게 꿈”이라고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]