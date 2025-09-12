김선빈, 9회 2사 대역전 적시타로 KIA 가을야구 희망 살렸다

KIA 김선빈이 타격을 하고 있다. 뉴시스

김선빈의 끝내기 안타, KIA가 가을야구 희망을 이어간다.

KIA 김선빈은 12일 광주-KIA 챔피언스필드에서 치른 두산과의 2025 신한 쏠뱅크 KBO리그 홈 경기에서 역전 결승타를 때려내 팀의 5-4 대 역전승을 이끌었다. 8위 KIA(60승 4무 65패)는 이날 승리로 5위 삼성(65승 2무 64패)와 승차를 3경기로 좁히며 포스트시즌(PS) 진출 불씨를 살렸다.

KIA는 이날 두산 선발 잭 로그의 호투에 밀려 이렇다 할 공격을 펼쳐지 못했다. 반면 두산 안재석에게 1회 선두타자 홈런을 맞았고, 이어 실책까지 겹치면서 1회에만 2실점을 허용했다. 특히 KIA 선발 아담 올러는 두산 홍성호에게 2회와 4회 연타석 홈런을 허용하는 등 6이닝 4실점으로 주춤했다.

역전의 서막은 이범호 KIA 감독의 대타 작전이 적중한 7회부터 시작됐다. 2-4로 뒤진 7회말, 이 감독은 대타 좌타자 한준수 카드를 꺼냈다. 한준수는 상대 투수 박치국의 직구를 그대로 잡아당겨 그대로 담장 밖으로 볼을 보내버렸다. 3-4 턱밑까지 추격한 KIA는 9회말 일을 냈다. 여기서도 이 감독의 대타 작전이 주효했다. 2사 주자 없는 상황에서 최형우가 대타로 나서 우전 안타로 출루했다. 여기에 윤도현이 볼넷을 얻어 냈고, 박찬호가 중전 적시타를 터트리며 기어코 4-4 동점을 만들었다.

이때 히어로 김선빈이 등장했다. 2사 1, 3루에서 상대 투수 이영하의 슬라이드를 받아쳐 끝내기 안타를 작렬했다. 김선빈은 이날 끝내기 안타를 포함해 5타수 2안타 2타점으로 맹활약했다.

한편 이날 잠실(NC-LG)과 대전(키움-한화)에서 열릴 예정이던 경기는 우천 취소됐다. 우천 순연된 키움-한화전은 15일 대전 한화생명볼파크에서 열리고, NC-LG전은 추후 편성된다.

