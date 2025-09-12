코스모시, 24일 첫 미니 ‘디 앤드’ 낸다

글로벌 걸그룹 코스모시(cosmosy)가 싱글 발매 약 2개월 만에 초고속 컴백한다.

12일 소니뮤직코리아에 따르면 코스모시는 오는 24일 첫 번째 미니앨범 ‘the a(e)nd(디 앤드)’를 공개하고 활동에 나선다.

코스모시의 ‘the a(e)nd’는 시작과 끝, 그 사이에서 겪는 갈등 및 성장을 모두 아우르는 의미를 담고 있다. 이번 앨범을 통해 코스모시는 그간 선보여온 세계관과 음악적 정체성을 입체적으로 드러내며 탄탄한 서사를 구현해낼 계획이다.

컴백 소식과 더불어 공식 SNS 채널을 통해 오픈된 콘셉트 포토 또한 팬들의 눈길을 끌었다. 화이트 톤의 교복 스타일링과 클래식한 무드의 공간을 배경으로 한 멤버들은 각기 다른 개성을 드러내면서도 그룹으로서의 통일된 아이덴티티를 자랑, ‘the a(e)nd’로 보여줄 메시지에 대한 궁금증도 자아내고 있다.

최근 코스모시는 일본 대표 무대에 연달아 오르며 글로벌 팬들의 주목을 받았다. 일본 대규모 여름 음악 축제 중 하나인 ‘a-nation 2025(에이네이션 2025)’에서 오프닝을 장식한 이들은 일본 대표 패션 행사인 ‘TOKYO GIRLS COLLECTION 2025 (도쿄 걸스 컬렉션 2025)’에도 참여하며 현지에서 강렬한 존재감을 남겼고, 정식 발매 전부터 글로벌 시장 진출을 향한 가능성을 입증해 보였다.

이뿐만 아니라 지난 7월 리드 싱글 ‘BabyDon’tCry=BreakingTheLove(베이비돈크라이=브레이킹더러브)’로 미국 프로모션과 국내외 유수의 페스티벌에 함께하며 활발한 활동을 펼쳐온 만큼, 코스모시는 ‘the a(e)nd’ 공개를 기점으로 폭넓은 음악 활동을 이어가며 국내외 팬들과의 접점 또한 넓혀갈 것을 예고했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

