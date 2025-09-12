“염치없지만 다시”…‘코인 사기 연루 의혹’ 오킹, 유튜브 재개

유튜버 오킹 라이브 방송 캡처

이른바 ‘스캠 코인(가상화폐 사기)’ 논란을 빚은 유튜버 오킹(본명 오병민)이 유튜브에 복귀한다.

11일 오킹은 자신의 유튜브 채널에 장문의 글을 써 복귀 소식을 알렸다. 글을 통해 “내 모습이 많은 분들께 불쾌하게 느껴지는 것 잘 알고 있다. 그럼에도 불구하고, 염치없지만 유튜브 채널 운영을 다시 시작하려 한다”고 했다.

오킹은 두 달 전부터 생방송을 재개했다. 당시 “단 한 분이라도 저를 기다려주시는 분이 계신다면, 만약에 그런 기회가 저에게 주어진다면 그 믿음에 보답하겠다. 두 번 다시 같은 잘못을 반복하지 않겠다”며 인터넷방송(치지직) 복귀를 알린바 있다.

이번 글을 통해 오킹은 “유튜브는 알고리즘에 따라 저를 보고 싶지 않은 분들께도 영상이 노출될 수 있다”며 “불편함을 드릴까 조심스러운 마음이 크지만 저는 유튜브를 통해 다시 여러분과 소통하고 싶다"고 말했다.

이어 “다시 유튜버로서 제 영상을 봐주시는 분들께 웃음을 드리고 싶다. 지난 방송 시절, 제가 얼마나 과분한 사랑을 받았는지 무뎌졌고, 용서받기 힘든 선택으로 많은 분들께 큰 실망을 안겼다”고 고개 숙이며 “같은 실수와 잘못된 선택을 절대로 반복하지 않겠다"며 "보내주시는 비판은 모두 겸허히 받아들이겠다”고 했다.

한편, 지난해 가상화폐 사기 논란에 연루된 오킹이 스캠 코인 관련 의혹을 받는 위너즈의 이사로 등재되어 있었다는 사실이 알려지며 논란이 됐다. 의혹이 일자 초반에는 부인하며 자신 역시 피해자라고 주장했지만 뒤늦게 번복해 비판을 받았다. 더욱이 당시 출연했던 넷플릭스 예능프로그램에서 오킹이 최종 우승한다는 스포일러가 공개돼 비밀 유지 의무 위반으로 3억원의 상금도 날아갔다.

한때 200만 명을 넘었던 오킹의 유튜브 구독자 수는 현재 136만 명까지 급감한 상태다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]