결혼정보회사 제이노블, 프리미엄 매칭 행사 ‘2025 Grand Match Day’ 마무리

사진 =제이노블

결혼정보회사 제이노블이 지난 8월 29일 조선 팰리스 서울 강남 더 그레이트홀에서 열린 프리미엄 매칭 행사 ‘2025 Grand Match Day’를 성공적으로 마쳤다고 14일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 행사에는 전문직과 기업 경영인 등 300여 명의 회원이 참석해 성혼을 목표로 한 품격 있는 만남과 교류의 시간을 가졌다. 제이노블의 ‘Grand Match Day’는 수년간 매년 이어온 전통 있는 행사로, 상류층을 위한 프리미엄 만남의 장으로 자리잡았다.

5성급 호텔의 고급스러운 공간에서 열린 ‘2025 Grand Match Day’에서는 럭키드로우, 커플 게임 프로그램 등 다양한 이벤트가 마련돼 참가자들이 자연스럽게 소통할 수 있었으며, 제이노블만의 차별화된 경험으로 높은 만족도와 호평을 이끌어냈다는 것이 업체 측 설명이다.

제이노블은 45년간 쌓아온 성혼 노하우와 전문 커플 매니저 시스템을 기반으로 안정적인 경제적 기반을 갖춘 회원들에게 맞춤형 매칭 서비스를 제공하는 결혼정보회사다. 심리상담 자격을 갖춘 전문가가 참여하는 체계적인 매칭 과정과 회원 개인의 성향 분석을 통해 성혼률을 높이고 있으며, 사후 관리와 피드백을 통한 지속적인 관계 관리에도 집중하고 있다.

특히 제이노블은 전문직, 고소득 직군, 기업 경영인 등 수준 높은 회원층을 바탕으로 품격 있는 만남을 원하는 고객들에게 신뢰를 쌓으며 상류층 결정사로서의 입지를 견고히 하고 있다. 이들의 매칭 성공률을 높이기 위해 현재 제이노블은 과학적 분석과 검증된 매칭 프로그램인 ‘PDCA(Plan-Do-Check-Action) 프로그램’을 운영하고 있다. 해당 프로그램은 회원의 정확한 니즈를 반영해 최적의 대상자를 선정하고, 미팅 후 피드백으로 이상형을 조정하며 성혼까지 체계적으로 관리한다. 미팅 횟수가 늘어날수록 이상형에 가까운 상대를 만날 확률이 높아지는 점이 제이노블만의 큰 강점이라고 업체 측은 전했다.

제이노블 관계자는 “이번 프리미엄 매칭 행사는 회원들이 서로의 진정성을 확인하고 의미 있는 인연을 만들어갈 수 있도록 기획됐다. 앞으로도 VIP 고객이 만족할 수 있는 차별화된 프로그램을 확대하며, 수준 높은 만남의 기회를 지속적으로 선보일 것”이라고 전했다.

한편, 서울 압구정 본관을 비롯해 수도권 6개 지점, 8개 센터와 대전·광주·대구·부산 등 주요 광역시에 지사를 운영하며 해외지사까지 갖춰 국내외 회원들에게 프리미엄 결혼정보 서비스를 제공하고 있다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]