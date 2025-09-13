[한강로 컷] 배우 정채연의 사랑스러운 표정 화보 공개

정채연 화보. 자료=코드그라피 제공

배우 정채연의 화보가 공개 되어 화제다.

정채연은 캐주얼 브랜드 CGP(코드그라피)만의 모던하면서도 클래식한 무드와 여유로운 감성을, 특유의 세련된 비주얼과 사랑스러운 표정으로 자연스럽게 풀어냈다.

정채연은 계절감이 느껴지는 컬러의 가디건과 스커트의 매치로 따스하면서 클래식한 가을 분위기를 선보이는가 하면 맨투맨과 미니스커트로 캐주얼하면서도 편안한 룩을 완성했다. 또, 후디와 티셔츠 등 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 데일리한 룩을 선보인 정채연은 특유의 밝고 경쾌한 모습으로 룩에 활기를 불어넣었다. 특히, 정채연이 착용한 스트라이프 카라 롱 슬리브는 감각적인 컬러 배색과 편안한 실루엣으로 가을 룩의 기본이 되어줄 실용적인 아이템이다.

한편, 정채연은 최근 JTBC 토일드라마 ‘에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들’에서 언어에 천재적인 재능을 지닌 변호사 강효민 역을 맡아 캐릭터에 진정성을 더한 자연스러운 연기로 호평을 받았으며, 배우로서의 안정적인 필모그래피를 쌓아가고 있다.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

