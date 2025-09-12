프로야구 역대급 흥행에 예상보다 빨랐던 ‘누적 관중 2억명’ 달성

KBO리그가 누적 관중 2억명을 달성하는 새 이정표를 세웠다. 야구팬들이 지난 7일 서울 잠실야구장에서 열린 2025 KBO리그 SSG와 LG의 경기를 관람하고 있다. 뉴시스

한국 프로야구 KBO 리그가 출범 마흔 네 번째 시즌에 정규시즌 누적 관중 2억명을 달성했다.

12일 KBO에 따르면 지난 11일 1115만9737명의 관중이 입장하며 정규시즌 누적 2억781명을 기록했다.

예상보다 빨리 다가온 대기록이다. KBO 리그는 출범 첫 해인 1982년부터 지난 해까지 치러진 정규시즌 2만2860경기에서 누적 1억8884만1044명으로 2025시즌을 맞이했다. 관중 2억명까지 1111만8956명을 남겨둔 수치. 지난 시즌 역대 최다 관중인 1088만7705명을 기록했기 때문에 올 시즌 다시 한 번 역대 최다 관중 기록을 세워야 2억명을 달성할 수 있었다. 장담할 수 없는 상황이었지만, 올 시즌 역대급 흥행으로 지난해 기록을 뛰어넘으면서 경사가 났다.

KBO 리그는 1982년 3월27일 ‘어린이에게 꿈을, 젊은이에게는 정열을 그리고 모든 국민들의 선량한 여가선용을 위하여’라는 슬로건으로 화려하게 출범했다. 출범 원년인 1982년 6개 구단 체제로 치러진 240경기에 143만8768명의 관중이 야구장을 찾아 성공적인 시작을 이뤄냈다. 이듬해인 1983년에는 225만6121명으로 한 시즌만에 200만명을 돌파했고, 이후 1990년 300만, 1993년 400만, 1995년 500만 관중을 잇달아 달성하는 등 지속적인 성장세를 보이며 국민 스포츠로서 자리 매김했다.

1990년대 후반부터 2000년대 중반까지의 정체기를 거쳐 2006 WBC 4강 진출, 2008 베이징 올림픽 금메달 획득 등 국제대회에서의 선전으로 다시 팬들의 많은 관심을 받기 시작했다. 2008년에는 1995년 이후 13년만에 500만 관중을 회복했고, 2011년 600만, 다음해인 2012년 700만 관중을 달성하는 등 폭발적인 관중 증가에 힘입어 제2의 전성기를 구가했다.

2015년에는 10개 구단 체제가 갖춰짐에 따라 경기 수의 증가와 함께 두터운 팬층을 형성하며, 3년만에 700만 관중을 다시 달성한데 이어 2016년에는 첫 800만 관중을 달성했다.

2020년부터 2022년까지는 코로나 19 감염증 유행에 따른 사회적 거리두기, 입장 인원 및 육성 응원 제한 등으로 잠시 주춤했으나, 이후 본격적인 일상 회복이 이뤄지며 팬들도 다시금 야구장으로 발길을 옮기기 시작했다. 2023년에는 5년만의 800만 관중 달성으로 다시 한 번 도약의 발판을 마련했고, 2024년에는 ABS 도입, 온라인상 영상 콘텐츠 제작 허용에 따른 효과 등이 기폭제가 되어 사상 첫 1000만 관중을 달성했다. 2025년에도 기세를 이어 2년 연속 1000만 관중 달성과 함께 지난 5일에는 지난 해 기록한 최다 관중 기록을 1년 만에 경신한 바 있다.

1억 관중을 달성하기까지 1만3767경기(2011년 7월 21일)가 소요된 반면, 1억에서 2억 관중 달성까지는 팀 확장에 따른 경기 수 증가와 신축 구장 개장에 따른 수용 인원 증가, 인기 상승 등에 힙입어 9744경기만에 달성 되었다.

KBO는 앞으로도 더욱 많은 팬들이 야구장을 찾고 즐길 수 있도록 적극적인 팬 퍼스트의 실현, 인프라 개선, 팬 친화적 정책 설계 등 지속적인 노력을 기울일 예정이다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

