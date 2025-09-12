세스코, 인천국제공항 첨단 방역 위해 ‘글로벌공항방역센터’ 출범

종합환경위생기업 세스코는 기업의 사회적책임 실천을 위해 8월 18일 인천국제공항에서 기존에 방역소독 업무를 수행하던 만 60세 정년 이내 타 방역업체 근로자들을 전원 고용승계한다고 밝히고, 한마음 인천국제공항노동조합과 이와 관련한 협약을 체결했다고 밝혔다. 사진=세스코

종합환경위생기업 세스코(대표이사 회장 전찬혁)는 인천국제공항에서 기존에 방역소독 업무를 수행하던 만 60세 정년 이내 근로자들을 전원 고용승계한다고 12일 밝혔다.

세스코는 제9기 인천국제공항의 방역소독 용역의 우선협상대상자로 선정되어 금년 8월부터 인천국제공항의 방역소독 업무를 맡게된 바 있다.

이에 따라 인천국제공항에서 방역소독 업무를 수행하던 기존 근로자에 관한 고용승계와 관련하여 한마음 인천국제공항노동조합과 협상을 진행했고, 만 60세 정년 이내 근로자 전원(17명)은 고용을 보장하고, 만 60세 정년이 초과된 일부 근로자(4명)에게는 별도의 재취업 프로그램 재원을 지원할 계획이다.

인천공항 전경. 사진=세스코

당초 금번 방역소독 용역을 위해 인천국제공항공사와 맺은 계약 내용에 세스코의 고용승계 의무는 없었으나 세스코는 기업의 사회적 책임 실천을 위해 기존 타 방역업체 근로자에 대한 고용보장과 재취업 지원을 하기로 결정했다고 밝혔다.

세스코 관계자는 “인천국제공항의 방역과 위생은 단순한 민간 용역을 넘어 국민 건강과 직결된 국가적 공공서비스”라고 밝히고 “공익적 사명감으로 임해야 하는 곳인 만큼 세스코의 첨단 시스템과 전문가들을 배치할 예정이며 금번 노사합의를 통해 한 가족이 된 근로자들과 함께 감염병 예방과 위생 관리에 있어 국가 최고 수준의 모범 사례가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

인천국제공항 제1여객터미널 CS아카데미에서 열린 금번 협약식에는 협약 당사자인 ㈜세스코 조기근 부사장과 한마음 인천국제공항노동조합 이명한 위원장을 비롯하여 고용노동부 김동욱 공공노사관계과장, 중부지방고용노동청 구순회 노사상생지원과장, 이동훈 상황실장, 정종화 상황팀장, 인천국제공항공사 김종현 터미널처장, 김종훈 시설환경팀장 등이 참석했다.

황지혜 기자

