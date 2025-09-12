넘버링, 10주년 기념 도산 플래그십 스토어 개최

사진=넘버링(NUMBERING)

컨템포러리 주얼리 브랜드 넘버링(NUMBERING)이 오늘 서울 압구정 로데오 인근 도산대로에 세 번째 플래그십 스토어를 열었다고 12일 밝혔다.

2015년 브랜드 론칭 이후 넘버링은 실험적인 디자인과 현대적인 감각을 바탕으로 주얼리의 새로운 방향을 제시해왔다.

올해 10주년을 맞이한 넘버링은 이를 기념하며 지난 10년간의 브랜드 철학과 미감을 집약한 공간으로 도산 플래그십 스토어를 선보인다. 더불어 이 공간은 앞으로 브랜드의 새로운 출발점이 될 예정이다.

이번 도산 플래그십 스토어의 매장 디자인은 넘버링 특유의 모던한 감성을 기반으로 하되 도산 매장만의 차별화를 더했다. 기존 금속 소재 쇼케이스와 우드 톤의 미니멀 무드에 더해, 파사드와 내부 벽체는 콘크리트로 마감해 견고하고 세련된 공간을 구현했다.

또한 다양한 아트북을 비치한 전시 존을 함께 구성해 넘버링이 지난 10년간 다양한 예술적 영감을 바탕으로 컬렉션을 전개해온 브랜드 정체성을 시각적으로 전달하고자 했다. 이를 통해 도산 스토어가 고객들에게 새로운 영감을 선사하는 공간으로 자리매김할 것으로 기대한다고 브랜드 측은 전했다.

한편, 넘버링 도산 플래그십 스토어에서는 25PF 코일(COIL) 컬렉션을 최초 공개하며 스토어 오픈을 기념해 한정 제작된 에코백을 방문 고객에게 증정할 예정이다.

