K-버추얼 아티스트 문보나, 12일 오후 6시 ‘FIND’ 뮤비 공개

이미지=문보나

버추얼 아티스트 ‘문보나(MOONBONA)’가 오늘 오후 6시, 첫 번째 디지털 싱글 ‘Love Symphony’의 수록곡 ‘FIND’ 뮤직비디오를 공개한다고 12일 밝혔다.

지난 9일 공개된 티저 영상은 2080년 세계관을 담아낸 시네마틱 연출과 미래적 영상미로 팬들의 시선을 사로잡았다. 특히 문보나가 2080년에서 2025년으로 타임워프해 팬들을 만나러 오는 스토리는 한 편의 영화 같은 긴장감을 선사한다.

이번에 공개될 ‘FIND’ 뮤직비디오는 지난 8월 25일 발매된 문보나의 첫 번째 디지털 싱글 ‘Love Symphony’의 수록곡으로 서정적으로 시작해 폭발적인 감정으로 치닫는 드라마틱한 퍼포먼스가 특징이다. 타이틀곡 ‘Love Symphony’가 청량한 밴드 사운드로 감각을 사로잡았다면, ‘FIND’는 기승전결이 뚜렷한 전개와 퍼포먼스로 시청자의 눈과 귀를 동시에 매료시킨다.

특히 이번 작품은 최근 전 세계적으로 주목받고 있는 케이팝데몬헌터스(케데헌)의 인기를 자연스럽게 연상케 한다. 애니메이션 콘서트를 떠올리게 하는 영상미와 세계관이 결합되면서, 팬들은 문보나가 선보일 새로운 형태의 K-버추얼 애니메이션 무대에 대한 기대감을 한층 높이고 있다.

이미지=문보나

소속사 아리아스튜디오 관계자는 “문보나는 앞으로 팬들과 더욱 가까이 소통하며, 자신만의 색깔을 담은 다채로운 콘텐츠를 계속 선보일 예정”이라며 “K-POP 기반의 버추얼 엔터테인먼트가 새로운 흐름을 만들어갈 것”이라고 전했다.

문보나의 ‘FIND’ 뮤직비디오는 9월 12일(금) 오후 6시, 문보나 유튜브 채널과 원더케이(1theK) 채널 등에서 공개된다.

황지혜 기자

