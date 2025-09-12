대한항공·제주항공, 가고시마 노선 매일 운항 확정… 해외 골프 여행 수요 확대

일본 가고시마가 한국인 겨울 해외 골프 여행지로 급부상하고 있다. 따뜻한 기후와 편리한 접근성을 동시에 갖춘 가고시마는 ‘골프+온천’이라는 독특한 관광 콘셉트로 인기를 끌고 있으며, 특히 일본 골프와 온천을 함께 즐길 수 있는 일정이 주목받고 있다.

대한항공과 제주항공은 오는 10월 26일부터 내년 3월 28일까지 인천-가고시마 노선을 매일 운항한다고 발표했다. 이는 꾸준히 늘어나는 한국인 골퍼들의 해외 골프 수요와 단체 관광객의 증가세를 반영한 조치로 풀이된다.

가고시마는 일본 최남단에 위치해 겨울철 평균 기온이 한국보다 높고 강수량이 적어 라운딩 환경이 안정적이다. 가고시마 전역에는 온천과 골프장을 결합한 리조트가 다수 운영되고 있어 해외 골프 관광지로서의 경쟁력이 더욱 강화되고 있다. 항공업계 관계자는 “올해부터 제주항공이 매일 운항에 합류하면서 한국인 골퍼들의 해외골프 수요는 더 크게 늘어날 것”이라며, “가고시마는 접근성과 날씨, 관광 인프라 측면에서 겨울철 해외 골프 여행지로 최적화된 지역”이라고 평가했다.

가고시마 사츠마골프&온천리조트는 이러한 흐름 속에서 더욱 많은 해외골프 여행객과 해외 부킹 수요를 흡수하며 인기를 이어갈 것으로 기대된다. 사츠마골프&온천리조트는 연중 무휴로 운영되는 일본 골프 리조트로, 겨울철에도 온화한 날씨 속에서 라운딩이 가능하다. 라운딩 후에는 리조트 내 천연 노천온천을 즐길 수 있어 ‘골프와 휴양’을 동시에 만족시킨다. 특히 해외 부킹 플랫폼인 엑스골프(XGOLF) 앱을 통해 숙박·식사·라운딩·온천이 포함된 패키지를 손쉽게 예약할 수 있다는 점도 강점이다. 또한, 한국인 운영진과 직원이 상주해 언어 장벽 없이 편리하게 체류할 수 있으며, 노래방·당구장·게임룸·피트니스센터 등 다양한 부대시설도 갖춰져 있다. 이로 인해 중·장년층 골퍼뿐 아니라 가족 단위 해외 골프 여행객들의 선호도 역시 높다.

