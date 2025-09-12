허공, 가짜뉴스 피해…“2번째 음주운전? 사실 아냐”

사진= 가수 허공. (공감엔터테인먼트 제공)

가수 허각의 친형이자 가수로 활동 중인 허공이 억울한 상황에 직면했다.

11일 복수의 매체 보도에 따르면, 허공은 2023년 8월 발생했던 음주운전 사건이 최근 다시 보도되며 마치 현재 일어난 일처럼 오해를 받고 있다. 당시 허공은 경기도 평택에서 음주 상태로 운전하다가 경찰에 적발됐으며, 혈중 알코올농도는 면허 취소 수치인 0.08% 이상으로 확인됐다. 사건 이후 그는 모든 활동을 중단하고 자숙에 들어간 바 있다.

그러나 최근 한 언론이 과거 사건을 현재 일로 다룬 기사를 내보내자, 다른 매체들도 이를 인용하며 혼선이 발생했다. 이에 허공의 소속사 인유어스타 측은 “허공이 또 음주운전을 저질렀다는 내용은 사실이 아니다”라며 강하게 반박했다.

소속사는 “2년 전 사건을 마치 오늘 벌어진 일처럼 기사화해 너무 놀랐다. 최초 매체에 항의해 기사는 삭제됐지만 이미 여러 곳에 퍼져 큰 피해가 발생했다”며 억울함을 호소했다. 이어 “행사까지 취소돼 금전적 손해도 입었다”고 전했다.

허공 측은 현재 그의 상태에 대해 “과거 잘못에 대해서는 여전히 미안해하지만, 또 다시 잘못을 저지른 것은 아니다”라며 “잘못된 보도를 바로잡고 차근차근 해결해 나갈 것”이라고 강조했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

