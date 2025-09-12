‘보플2’ 이상원, ‘체인스’ 더블 베네핏 30만점 …1위 굳히기[TV핫스팟]

‘보이즈 2 플래닛’ 출연자 이상원이 데뷔 콘셉트 배틀로 30만점의 베네핏을 획득했다.

지난 11일 방송된 Mnet ‘보이즈 2 플래닛’(BOYS II PLANET / 연출 김신영, 정우영, 고정경) 9회에서는 2차 생존자 발표식 후 살아남은 참가자 24인이 세미 파이널 ‘데뷔 콘셉트 배틀’ 무대를 선보였다. 혼돈 속 팀 재편성과 치열한 신경전을 거쳐 완성된 무대는 각자의 매력을 극대화하며 시청자와 스타 크리에이터들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

‘데뷔 콘셉트 배틀’ 결과 ‘CHAINS(체인스)’ 팀이 1110점으로 1위를 차지하며 베네핏 15만점을 획득했다. 더불어 팀 내 1위에 오른 이상원은 개인 베네핏 15만점을 추가로 얻어 총 30만점을 확보, 파이널 진출 강력 후보로 떠올랐다. 1위 팀에게는 ‘엠카운트다운’ 출연과 오프라인 팬미팅이라는 스페셜 혜택도 주어졌다.

이날 방송은 티빙(TVING)에서 실시간 최고 점유율 80%에 육박했고,, 전 세계 스트리밍이 진행되고 있는 엠넷플러스(Mnet Plus)를 통해서도 국내외 시청자들의 실시간 참여가 꾸준히 이어지며 글로벌 영향력을 입증했다. 반응도 뜨거웠다. X(구 트위터)에서는 월드와이드 및 7개 국에서 총 65개의 키워드가 동시 진입했으며, 중국 대표 SNS 플랫폼 웨이보(Weibo)에서도 버라이어티 쇼 부문의 검색어에 랭크됐다.

뿐만 아니라 레전드 무대가 펼쳐진 만큼 세미파이널 신곡에 대한 관심도 뜨거웠다. 방송 전 오후 6시 공개된 신곡 ‘Sugar HIGH’, ‘Chains’, ‘Lucky MACHO’, ‘MAIN DISH’ 가 멜론과 지니 주요 차트에 나란히 진입, 지니 실시간 인기 검색어 점령은 물론 1위에 ‘lucky macho’가 올라 팬들의 폭발적 화력을 보여줬다.

현재 진행 중인 세미 파이널 신곡 스트리밍 평가 결과에 따라 최대 20만점의 베네핏이 주어질 예정. 또한 파이널 진출자 16명을 가를 4차 글로벌 투표는 오늘(12일) 오전 10시에 마감된다. 같은 날 오후 2시에 열리는 3차 생존자 발표식 라이브 스트리밍에서는 중대 발표도 예고돼 관심이 최고조에 달하고 있다.

리더에 처음 도전한 박동규를 중심으로 다시 뭉친 ‘Lucky MACHO(럭키 마초)’ 팀은 6명의 라이더로 변신해 폭발적인 힙합 에너지로 무대를 장악했다. 킬링 파트를 맡은 김준민은 압도적인 카리스마로 존재감을 각인시키며 팀 내 최고 득점을 기록했다. 박동규와 후한원 역시 남다른 연습량을 증명하듯 탄탄한 보컬과 퍼포먼스로 고득점을 거뒀다.

‘Sugar HIGH(슈가 하이)’ 팀은 쉬칭위의 방출과 파트 재분배라는 변수를 맞았지만 새 리더 장한음과 퍼포먼스 리더를 맡은 나윤서가 팀을 다독이며 분위기 재정비에 나섰다. 멤버들은 상큼한 보컬과 고양이 머리띠로 곡 포인트를 살려 무대를 청량하게 물들였다. 강우진, 장한음의 청량 보이스와 정상현, 마사토, 최립우의 소년미가 더해지며 “달콤 설렘 그 자체”라는 반응을 얻었다.

팀원 중 유일하게 리즈하오 홀로 남으며 극적인 재편 과정을 거친 ‘MAIN DISH(메인 디쉬)’ 팀은 새 멤버 유강민, 김준서, 천카이원, 쑨헝위, 쉬칭위의 합류로 최종 라인업을 꾸렸다. 짧은 연습 기간에도 불구하고 레전드 무대를 완성시킨 팀워크, 안정적인 김준서의 보컬, 쑨헝위의 극복 스토리까지 더해져 ‘미슐랭급 무대’라는 호평을 받았다. 특히 마라맛 킬링파트로 보는 이들의 마음을 사로잡은 유강민은 방출의 아픔을 독기와 열정으로 승화시키며 최고 득점을 차지했다.

상위권 참가자들이 대거 포진돼 치열한 신경전을 벌였던 ‘Chains’ 팀에서는 이상원이 고민 끝에 킬링 파트에 도전해 “킬링파트를 하기 위해 태어난 사람”이라는 마스터들의 극찬을 이끌어냈다. 체인에 묶여 등장한 이리오, 이상원, 조우안신, 김건우, 전이정, 장지아하오는 파격적인 퍼포먼스와 완급 조절이 돋보이는 춤 선, 매력적인 음색으로 무대를 압도하며 역대급 섹시 포텐을 터트렸다.

한편, 오는 18일 밤 9시 20분 방송되는 ‘보이즈 2 플래닛’ 10회에서는 플래닛 마스터 백호의 진행 아래 3차 생존자 발표식이 펼쳐진다. 과연 파이널 무대에 오를 16명의 주인공은 누가 될지 전 세계 스타 크리에이터들의 관심이 집중된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]