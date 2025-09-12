그룹 '씨스타' 출신 가수 소유가 성형 의혹에 대해 입을 열었다.

11일 유튜브 채널 '소유기 SOYOUGI'에는 '소유, 성형했다? 논란 종결시켜드립니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 소유는 민낯으로 등장해 메이크업 과정을 선보이며 성형설에 대해 해명했다.

소유는 "요즘 살이 많이 빠졌는데 사람들이 '살만으로 저렇게 변했겠냐'고 하더라. 그런데 기분이 나쁘지 않고 오히려 좋았다"고 말했다. 최근 10㎏ 감량 후 얼굴이 달라졌다는 반응과 함께 성형·시술 의혹이 제기된 데 따른 설명이다.

그는 "입술 필러 얘기도 많은데, 화장을 하지 않으면 예전이랑 똑같다"며 당당하게 민낯을 공개했다.

이어 "나는 원래 입술이 없다. 화장으로 다 만드는 거다"라며 오해를 일축했다.

또 "방송 녹화 때 게스트로 만난 분이 '입술 어디서 했냐'고 물어봤다. 그래서 '화장 지우면 없다. 다 만든 거다'라고 했다"며 웃었다.

소유는 "얼굴 싹 다 갈아엎었냐는 말도 있더라. 그런 댓글을 보면 살을 잘 뺐구나 싶다. 확실히 살을 빼니까 이목구비가 뚜렷해졌다"고 강조했다.

마지막으로 소유는 "나는 화장으로 성형한다"고 덧붙이며 성형설에 종지부를 찍었다.

