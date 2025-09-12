신예 영빈, 도발적 콘셉트로 ‘Freak Show’

가수 영빈 (YOUNGBIN)이 독보적인 감각을 과시했다.

영빈은 지난 11일과 12일 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 디지털 싱글 ‘Freak Show(프릭쇼)’의 티징 이미지를 공개했다.

이번 티징 이미지는 ‘How to be a freak(하우 투 비 어 프릭)’이라는 타이틀 아래, 어디에서도 볼 수 없었던 영빈의 파격적인 콘셉트를 예고했다. 텍스트를 활용한 밈(meme) 이미지를 연상시키는가 하면, 로고 및 워터마크를 더해 스톡 이미지 같은 트렌디한 감성을 완성했다.

공개된 사진 속 영빈은 화이트 톤의 의상과 모자에 빨간 소스를 묻힌 채 등장, 도발적인 비주얼을 선보였다. 또 다채로운 표정 연기로 익살스러움과 과감함을 동시에 보여주며 폭넓은 소화력을 입증했다.

17일 오후 6시 공개되는 영빈의 첫 번째 디지털 싱글 ‘Freak Show’는 ‘타고난 다름’을 숨기지 않고 자신 있게 드러내는 태도를 유쾌한 언어유희로 표현한 팝 댄스곡이다. 박진영(J.Y. Park)이 작곡에 참여해 완성도를 더했고, 영빈 특유의 끼와 재능이 위트 있게 담겨 리스너들에게 신선한 충격을 안길 전망이다.

지난 1월 KBS 2TV ‘더 딴따라’에서 준우승을 차지한 영빈은 JYP엔터테인먼트의 자회사 이닛엔터테인먼트와 전속계약을 체결하고 가수로서 데뷔 준비를 마쳤다. 앞서 뮤지컬 배우로도 활동하며 탄탄한 실력을 입증했던 영빈이 가요계에서 펼칠 활약에 기대가 쏠린다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

