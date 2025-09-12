이영애 “‘은수 좋은 날’, 더 재밌게 즐기려면…”

‘은수 좋은 날’의 주연 3인방 이영애, 김영광, 박용우의 시청자 관람 가이드를 공개했다.

오는 20일 밤 9시 20분 첫 방송 예정인 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 ‘은수 좋은 날’은 가족을 지키고 싶은 학부모 강은수(이영애)와 두 얼굴의 선생 이경(김영광)이 우연히 얻은 마약 가방으로 벌이는 위험 처절한 동업 일지를 그린 작품이다.

‘은수 좋은 날’은 평범한 주부 은수가 우연히 손에 넣은 가방으로 인해 두 얼굴의 방과후 미술강사 이경과 위험한 동업을 시작하고, 두 사람을 집요하게 추적하는 베테랑 형사 장태구(박용우)까지 얽히며 벌어지는 치열한 휴먼 범죄 스릴러다. 이영애, 김영광, 박용우는 관록에서 비롯된 깊이 있는 연기와 새로운 변신을 통해 강렬한 시너지를 발산한다. 세 배우가 만들어낼 치열한 감정선과 폭발적인 연기 변주는 시청자들의 주말 밤을 사로잡을 예정이다.

이영애는 “시청자분들께서 ‘내가 은수였다면 어떻게 했을까?’를 생각하며 보신다면 더 재미있게 즐기실 수 있을 것 같다. 인물의 감정을 따라가다 보면 몰입도가 배가될 거라 생각한다”라며 “특히 은수가 처음으로 폭발하는 장면이 인상 깊었는데 캐릭터의 극적인 변화를 잘 보여주는 대목이라 기억에 남는다”고 전해 예비 시청자들의 기대감을 높이고 있다.

김영광은 “‘은수 좋은 날’은 보이지 않는 삶의 무게를 솔직하게 보여주는 이야기”라며 “각기 다른 방향에서 무너지고, 다시 일어서려는 인물들의 스토리를 통해 한 사람의 선택이 얼마나 많은 것을 흔들 수 있는지, 그리고 그 안에 얼마나 인간적인 고민이 담겨 있는지를 함께 지켜봐 주시면 좋겠다”고 작품의 깊은 의도를 전했다.

마지막으로 박용우는 “이 드라마의 장점은 많지만, 무엇보다 배우들의 연기를 자랑하고 싶다. 그리고 매 순간 예측할 수 없는 방향으로 흘러가는 긴장감 넘치는 스릴도 기대해주셨으면 좋겠다. 재미와 감동, 그리고 여운이 함께 있는 보기 드문 작품이라 감히 말할 수 있다”며 작품에 대한 깊은 애정을 드러냈다.

이처럼 ‘은수 좋은 날’은 캐릭터들의 선택이 만들어내는 돌이킬 수 없는 연쇄 효과, 선과 악의 경계에서 흔들리는 인간 군상의 딜레마와 내적 갈등을 비롯해 끊임없이 이어지는 변화무쌍한 관계의 변주가 어우러지며 극의 몰입도를 높일 전망이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

