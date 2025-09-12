제베원의 인기 질주는 계속 된다

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 끝없는 인기 질주를 이어가고 있다.

제로베이스원은 지난 11일 방송된 Mnet '엠카운트다운'에서 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)'의 타이틀곡 '아이코닉(ICONIK)'으로 1위에 올랐다.

제로베이스원은 앞서 '더쇼'에 이어 '쇼! 챔피언', '엠카운트다운'까지 3일 연속 1위 트로피를 들어올리며 파죽지세 행보에 불을 붙였다.

음악방송 3관왕을 달성한 제로베이스원은 "제로즈(ZEROSE, 팬덤명) 너무 감사하고 사랑한다. 저희에게 의미가 깊은 '엠카운트다운'에서 1위를 하게 돼 더욱 영광이고, 뜻깊은 것 같다. 앞으로도 계속해 달려 나가는 제로베이스원이 되겠다"라고 소감을 전했다.

이날 제로베이스원은 세련된 그루브와 타이트한 리듬의 조화 속에 완벽한 호흡이 돋보이는 파워풀한 칼군무를 선사해 시선을 사로잡았다. 절제된 퍼포먼스에도 강렬한 에너지를 오롯이 담아내며 아홉 멤버의 음악적 성장을 증명했다.

'네버 세이 네버'는 제로베이스원이 데뷔 후 처음 선보이는 정규 앨범이으로 '청춘 3부작'과 '파라다이스 2부작'을 거쳐 지난 2년 간의 서사를 응축한 앨범이다. 평범한 현실 속에서도 특별한 무언가를 꿈꾸는 이들에게 포기하지 않는다면 '불가능은 없다(NEVER SAY NEVER)'라는 강렬한 응원의 메시지로 멈추지 않는 도전 의지를 표현한다.

타이틀곡 '아이코닉'은 제로베이스원이 걸어온 여정과 아티스트로서의 도약을 그려낸 곡이다. '타인의 평가와 상관없이, 우리는 스스로 아이코닉한 존재가 될 수 있다'라는 메시지로 여전히 더 높이 빛나고자 하는 아홉 멤버의 포부가 녹아있다.

제로베이스원은 정규 1집 '네버 세이 네버'로 발매 일주일 동안 151만 장 이상의 판매량을 기록하며 '6연속 밀리언셀러'로 등극했다. 데뷔 앨범부터 6개 앨범을 연속해 '밀리언셀러' 반열에 올린 건 K-팝 그룹 중 제로베이스원이 최초다.

제로베이스원은 또한 '네버 세이 네버'로 국내외 주요 차트 최상위권을 휩쓸었다. 특히, '네버 세이 네버'는 9월 15일 자 일본 오리콘 차트(집계기간 9월 1~7일) 주간 앨범 랭킹과 주간 합산 앨범 랭킹에서 각각 2위에 오르며 현지 내 제로베이스원을 향한 뜨거운 인기를 다시 한번 확인시켰다. 오리콘뿐 아니라 '네버 세이 네버'는 일본 빌보드차트(집계기간 9월 1~7일) 핫 앨범 7위와 다운로드 앨범 9위에, 타이틀곡 '아이코닉' 역시 핫 샷 송 3위에 이름을 올리며 '글로벌 톱티어'다운 저력을 과시 중이다.

