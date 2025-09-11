민희진vs하이브, 260억 주식 소송→노예계약·아일릿 카피 공방

민희진 전 어도어 대표가 11일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 하이브와의 주식 매매대금 청구 및 주주 간 계약 해지 확인 소송 관련 변론에 출석하고 있다. 뉴시스

하이브와 민희진 전 어도어 대표가 5시간에 걸쳐 치열한 공방을 이어갔다. 260억원대 풋옵션(주식매수청구권)을 둘러싼 소송은 노예계약·아일릿 카피·경영권 탈취 등 논란에 대한 진실 공방으로 확대됐다.

서울중앙지법 민사합의31부(부장판사 남인수)는 11일 오후 민 전 대표 등 3명이 하이브를 상대로 낸 풋옵션 행사 관련 주식매매대금 청구 소송의 3차 변론기일을 진행했다. 민 전 대표는 직접 출석했다.

재판은 정진수 하이브 최고법률책임자(CLO) 증인신문에 이어 민 전 대표 본인신문 순으로 이뤄졌다. 정 CLO는 민 전 대표가 주주 간 계약 변경을 통해 무소불위의 권력을 휘두르려 했고, 하이브의 또 다른 걸그룹인 아일릿의 표절·음반 사재기 의혹 등을 제기했다고 주장했다.

민 전 대표는 주주간계약상 풋옵션 행사 후에도 경업금지 의무를 부담해야 하는 부분이 노예계약이라고 주장해왔다. 이 조항이 주식 처분 시점까지 자신을 회사에 묶어두는 불공정한 내용이라는 것.

이에 대해 정 CLO는 “(민 전 대표가 원하는대로) 계약이 수정되면 대표이사는 무소불위의 권한을 갖는, 아무도 건드릴 수 없는 대표가 된다고 생각했다”고 지적했다.

투자자 접촉설, 경영권 탈취설에 대해서도 언급했다. 정 CLO는 “뉴진스의 전속계약 가처분 소송이 펜딩(미정·계류)됐던 상황이었는데, (민 전 대표 측이) ‘100% 뉴진스가 이긴다’는 법무법인 세종의 의견서를 일본어로 번역해 투자자에게 보여준 자료를 (제보자가) 보여줬다”고 말했다.

이에 민 전 대표는 “풍문으로만 있고, 실제로 접촉 내용이나 이런 자료가 없지 않느냐”고 반박했다.

하이브 측이 공개한 자신과 이상우 전 어도어 부대표 간 카카오톡 대화도 거짓이라고 주장했다. 민 전 대표는 “대화한 내용 전부를 제출해달라. 허구의 소설이다. 거의 막장드라마다. 저를 축출하겠다고 각을 잡고, 스토리를 만들었다”고 말했다.

이날 변론기일에선 민 전 대표가 아일릿의 표절·음반 사재기 의혹 등을 제기했다는 주장에 대해서도 언급됐다.

아일릿의 표절 의혹을 제기했다는 주장에 대해 민 전 대표는 “제 개인 주장 이전에 모든 커뮤니티에서 사람들이 이야기했다. 티저 사진이 나오자마자 ‘이거 뉴진스 아니냐’는 의혹이 있었다”고 말했다.

특히 민 전 대표는 아일릿의 초동 마지막날 앨범 판매량이 8만장 늘어난 것을 꼬집으며 하이브의 그룹 뉴진스 밀어내기가 진행된 것이라고 주장했다.

이에 정 CLO는 “어느 아이돌 그룹이든 ‘누구와 비슷하다’라는 평가는 항상 오르내리는 말들이다. 이게 어떤 권위적인 의견이라고 하는지 잘 모르겠다”며 “민 전 대표의 어도어 빈껍데기 만들기 계획”이라고 주장했다.

뉴진스 멤버들이 어도어에 전속계약 해지를 통보한 것 역시 “처음부터 끝까지 막후에는 민희진이 있다는 생각이 든다”고 말했다. 그는 뉴진스가 지난해 보인 라이브 방송과 국정감사 등에서 민 전 대표 측이 관여했다고 강조했다.

재판부는 오는 11월27일 민 전 대표에 대한 당사자신문을 추가로 진행하고, 12월18일 변론을 종결하기로 했다. 선고는 내년 1월말께 나올 것으로 보인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

