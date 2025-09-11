김제덕, 광주 세계양궁선수권서 동메달… 메이저 대회 첫 메달

대표팀 김제덕이 11일 광주 동구 5·18민주광장에서 열린 광주 2025현대세계양궁선수권대회 리커브 남성 개인전에서 동메달을 획득한 뒤 관중석을 향해 손을 흔들고 있다. 사진=뉴시스

‘감격의 첫 메이저 대회 동메달!’

김제덕(예천군청)이 2025 광주 세계양궁선수권대회 남자 개인전에서 동메달을 따냈다. 생애 첫 메이저 대회 개인전 메달을 목에 걸었다.

김제덕은 11일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 대회 리커브 남자 개인전 3위 결정전에서 마테오 보르사니(이탈리아)를 7-3(29-29 30-29 28-27 28-30 29-28)으로 꺾었다.

김제덕은 1세트에서 보르사니와 나란히 29점을 기록하며 세트 점수를 나눠가졌다. 2세트와 3세트를 가져오면서 승기를 잡았다. 4세트는 점수를 내줬지만 5세트에서 동메달을 확정했다.

김제덕은 남자·혼성 단체전에서는 올림픽과 세계선수권대회, 아시안게임, 아시아선수권대회에서 모두 금메달을 목에 걸었다. 하지만 개인전 메달은 없었다. 이번에 아쉬움을 털어냈다.

전날 김우진(청주시청), 이우석(코오롱)과 남자 단체전 대회 3연패를 합작했던 김제덕은 이날 동메달을 목에 걸며 대회 시상대에 두 번 올랐다. 김우진과 이우석은 앞서 각각 32강, 16강에서 탈락했다.

이어진 결승전에서는 4강에서 김제덕을 꺾은 안드레스 테미뇨(스페인)가 금메달을 목에 걸었다. 마르쿠스 달메이다(브라질)를 6-5(28-27 28-30 29-25 28-29 28-28<10-9>)로 눌렀다. 혼성 단체전에서도 금메달을 딴 테미뇨는 2관왕에 올랐다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]