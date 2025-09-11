매서운 키움표 고춧가루, NC도 잡았다 “팬 분들께 승리 안겨드려 기쁘다”

사진=키움히어로즈 제공

프로야구 키움의 ‘고춧가루’가 매섭다.

키움은 11일 서울 고척스카이돔에서 열린 NC와의 ‘2025 신한 쏠뱅크 KBO리그’ 홈경기서 3-1 승리를 거뒀다. 9일 고척 LG전(11-2)에 이어 2연승이다. 시즌 43승(4무85패)째를 기록하며 갈 길 바쁜 NC(59승6무63패)를 막았다. 이날 경기로 키움은 NC와의 올 시즌 맞대결을 마무리했다. 시즌 상대전적은 6승1무9패로 열세다.

우완 투수 크리스토퍼 메르세데스가 선발투수로 나섰다. 5이닝 2피안타 1실점(1자책)을 마크, 시즌 2승(2패)째를 신고했다. 총 투구 수는 95개. 2개의 볼넷을 내줬지만, 탈삼진은 그의 2배인 2개를 잡아냈다. 긴 이닝을 끌고가진 못했지만 전체적으로 안정감 있는 피칭이었다. 불펜진도 탄탄했다. 박윤성, 오석주, 윤석원, 조영건 등이 차례로 나서 단 한 점도 내주지 않았다.

사진=키움히어로즈 제공

중심타선이 해결했다. 3~4번서 4타점이 집중됐다. 3번 타자 주성원은 4타수 2안타 2타점 1득점을 기록했다. 특히 8회 말 터진 홈런포가 인상적이다. 선두타자로 나서 바뀐 투수 최우석의 3구를 공략했다. 145㎞짜리 직구였다. 스트라이크존 높은 쪽으로 들어오는 실투를 놓치지 않았다. 개인 시즌 1호 홈런이었다. 4번 타자 김건희는 3타수 2안타 1볼넷 2타점을 작성했다.

수장도 고개를 끄덕였다. 설종진 키움 감독대행은 “메르세데스가 5이닝 1실점으로 선발로서 역할을 다했다. 이어 나온 박윤성, 오석주, 윤석원, 조영건 등 불펜 모두가 무실점 피칭으로 맡은 이닝을 완벽히 책임졌다”고 칭찬했다. 이어 “공격에서는 중심타선에 배치된 주성원, 김건희가 만점 활약했다. 1회 송성문의 안타와 도루로 만든 찬스에서 김건희가 선취점을 만들며 분위기를 가져왔다. 3회 주성원과 5회 김건희의 적시타로 리드를 벌렸고, 8회 주성원의 시즌 첫 홈런으로 승부에 쐐기를 박을 수 있었다”고 덧붙였다.

끝으로 “고척돔을 찾아주신 팬 분들께 승리를 안겨드려 기쁘다. 큰 응원을 보내주셔서 감사드린다. 내일부터 대전에서 있을 한화 3연전도 잘 준비하겠다”고 전했다.

사진=키움히어로즈 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

